https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/5-kisiyi-35-milyon-lira-dolandirdi-sahte-savci-tutuklandi-1109371498.html
5 kişiyi 3.5 milyon lira dolandırdı: Sahte savcı tutuklandı
5 kişiyi 3.5 milyon lira dolandırdı: Sahte savcı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtıp 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandıran Cüneyt A., 8 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T21:16+0300
2026-10-07T21:16+0300
2026-10-07T21:16+0300
türki̇ye
savcı
savcılık
hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk)
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
gözaltı
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Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendisini savcı olarak tanıtarak çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, şüpheli Cüneyt A'nın (59) Pınartepe Mahallesi'ndeki bir işletmede bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, Hakimler ve Savcılar Kurulunca düzenlenmiş izlenimi verilen sahte emekli Cumhuriyet savcısı kimlik kartı ele geçirildi.Soruşturmayı genişleten ekipler, Cüneyt A'nın Kadir M. (50) ile birlikte hareket ederek 5 kişiyi toplam 3 milyon 570 bin lira dolandırdığını belirledi. Bunun üzerine Kadir M. de gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve 14 kartuş bulundu. Her iki şüphelinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu, Cüneyt A'nın ise 8 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt A. ve Kadir M., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/otobusteki-yolculari-savciyim-diyerek-tehdit-etmisti-45-yil-hapis-cezasi-istendi-1104030635.html
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savcı, savcılık, hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk), tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, gözaltı, gözaltı kararı
savcı, savcılık, hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk), tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, gözaltı, gözaltı kararı
5 kişiyi 3.5 milyon lira dolandırdı: Sahte savcı tutuklandı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtıp 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandıran Cüneyt A., 8 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendisini savcı olarak tanıtarak çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli Cüneyt A'nın (59) Pınartepe Mahallesi'ndeki bir işletmede bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, Hakimler ve Savcılar Kurulunca düzenlenmiş izlenimi verilen sahte emekli Cumhuriyet savcısı kimlik kartı ele geçirildi.
Soruşturmayı genişleten ekipler, Cüneyt A'nın Kadir M. (50) ile birlikte hareket ederek 5 kişiyi toplam 3 milyon 570 bin lira dolandırdığını belirledi. Bunun üzerine Kadir M. de gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve 14 kartuş bulundu. Her iki şüphelinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu, Cüneyt A'nın ise 8 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt A. ve Kadir M., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.