https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/soguk-hava-ara-veriyor-pastirma-sicaklari-icin-tarih-belli-oldu-1109353999.html
Soğuk hava ara veriyor: Pastırma sıcakları için tarih belli oldu
Soğuk hava ara veriyor: Pastırma sıcakları için tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Sağanak yağış ve soğuk havanın ardından sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor. Meteoroloji hafta sonunda kuzey ve batıda sıcaklıkların... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T12:04+0300
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Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk havanın ardından sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 8-14 Ekim dönemine ilişkin haftalık tahminine göre, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek.İstanbul’da ise önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. AKOM’un haftalık hava durumu raporuna göre cuma günü sıcaklıklar yükselmeye başlayacak, cumartesi günü en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak.Meteoroloji sıcaklık artışını açıkladıMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları, yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak.Sıcaklıkların hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.İstanbul’da bir hafta yağış beklenmiyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) raporuna göre megakentte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Kentte çoğunlukla parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.Gün içerisinde 21-23 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, akşam ve gece saatlerinde 15 derecenin altına gerilemesi bekleniyor.Cuma günü sıcaklıklar yükselecekAKOM’un tahminine göre yarın İstanbul’da en yüksek sıcaklık öğle saatlerinde 20 derece olacak. Sıcaklık akşam saatlerinde 15 dereceye kadar gerileyecek.Cuma günü ise pastırma sıcaklıklarının etkisiyle termometre değerlerinin yükselmesi bekleniyor. Haftanın son iş gününde sıcaklığın gündüz 23 derece, gece ise 17 derece olması öngörülüyor.Hafta sonu 25 derece görülecekCumartesi günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken sıcaklığın en düşük 17, en yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor.Pazar günü ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 16 ile 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
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hava, sıcak hava, pastırma
hava, sıcak hava, pastırma
Soğuk hava ara veriyor: Pastırma sıcakları için tarih belli oldu
Sağanak yağış ve soğuk havanın ardından sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor. Meteoroloji hafta sonunda kuzey ve batıda sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağını tahmin ederken, AKOM’a göre İstanbul’da cuma günü sıcaklıklar yükselecek, cumartesi günü 25 derece görülecek.
Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk havanın ardından sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 8-14 Ekim dönemine ilişkin haftalık tahminine göre, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek.
İstanbul’da ise önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. AKOM’un haftalık hava durumu raporuna göre cuma günü sıcaklıklar yükselmeye başlayacak, cumartesi günü en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak.
Meteoroloji sıcaklık artışını açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları, yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak.
Sıcaklıkların hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
İstanbul’da bir hafta yağış beklenmiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) raporuna göre megakentte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Kentte çoğunlukla parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.
Gün içerisinde 21-23 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, akşam ve gece saatlerinde 15 derecenin altına gerilemesi bekleniyor.
Cuma günü sıcaklıklar yükselecek
AKOM’un tahminine göre yarın İstanbul’da en yüksek sıcaklık öğle saatlerinde 20 derece olacak. Sıcaklık akşam saatlerinde 15 dereceye kadar gerileyecek.
Cuma günü ise pastırma sıcaklıklarının etkisiyle termometre değerlerinin yükselmesi bekleniyor. Haftanın son iş gününde sıcaklığın gündüz 23 derece, gece ise 17 derece olması öngörülüyor.
Hafta sonu 25 derece görülecek
Cumartesi günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken sıcaklığın en düşük 17, en yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 16 ile 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.