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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/sehit-annesini-polisiz-diye-dolandirdilar-kiskivrak-yakalandilar-1109364748.html
Şehit annesini polisiz diye dolandırdılar: Kıskıvrak yakalandılar
Şehit annesini polisiz diye dolandırdılar: Kıskıvrak yakalandılar
Sputnik Türkiye
Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir şehit annesini dolandıran 5 kişi yakalandı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kendilerini polis olarak tanıtan ve 'bilgileriniz terör örgütünün eline geçti' diyerek korkuttukları şehit annesi S.V isimli kadını 435 bin lira dolandıran beş kişi tutuklandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahısların şehit annesi S.V'yi bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla dolandırması üzerine çalışma başlattı.Paranın izini kaybettirmeye çalıştılarEkipler, B.Ö'nün (40) banka hesabına aktarılan 435 bin liranın bir kuyumcuda altına çevrilerek şüpheliler arasında el değiştirdiğini ve farklı kişilere teslim edildiğini belirledi.İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu olayla bağlantılı oldukları tespit edilen B.Ö, A.Y, M.E.Y, B.K. ve F.A, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/istanbulda-yatirim-dolandiriciligi-sebekelerine-operasyon-95-kisi-gozaltina-alindi-1109340249.html
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dolandırıcılık
dolandırıcılık

Şehit annesini polisiz diye dolandırdılar: Kıskıvrak yakalandılar

16:01 07.10.2026 (güncellendi: 16:44 07.10.2026)
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AA / Arşiv
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Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir şehit annesini dolandıran 5 kişi yakalandı.
Kendilerini polis olarak tanıtan ve 'bilgileriniz terör örgütünün eline geçti' diyerek korkuttukları şehit annesi S.V isimli kadını 435 bin lira dolandıran beş kişi tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahısların şehit annesi S.V'yi bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla dolandırması üzerine çalışma başlattı.

Paranın izini kaybettirmeye çalıştılar

Ekipler, B.Ö'nün (40) banka hesabına aktarılan 435 bin liranın bir kuyumcuda altına çevrilerek şüpheliler arasında el değiştirdiğini ve farklı kişilere teslim edildiğini belirledi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu olayla bağlantılı oldukları tespit edilen B.Ö, A.Y, M.E.Y, B.K. ve F.A, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
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