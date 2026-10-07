https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/sehit-annesini-polisiz-diye-dolandirdilar-kiskivrak-yakalandilar-1109364748.html

Şehit annesini polisiz diye dolandırdılar: Kıskıvrak yakalandılar

Şehit annesini polisiz diye dolandırdılar: Kıskıvrak yakalandılar

Sputnik Türkiye

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir şehit annesini dolandıran 5 kişi yakalandı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T16:01+0300

2026-10-07T16:01+0300

2026-10-07T16:44+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg

Kendilerini polis olarak tanıtan ve 'bilgileriniz terör örgütünün eline geçti' diyerek korkuttukları şehit annesi S.V isimli kadını 435 bin lira dolandıran beş kişi tutuklandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahısların şehit annesi S.V'yi bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla dolandırması üzerine çalışma başlattı.Paranın izini kaybettirmeye çalıştılarEkipler, B.Ö'nün (40) banka hesabına aktarılan 435 bin liranın bir kuyumcuda altına çevrilerek şüpheliler arasında el değiştirdiğini ve farklı kişilere teslim edildiğini belirledi.İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu olayla bağlantılı oldukları tespit edilen B.Ö, A.Y, M.E.Y, B.K. ve F.A, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/istanbulda-yatirim-dolandiriciligi-sebekelerine-operasyon-95-kisi-gozaltina-alindi-1109340249.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık