https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/istanbulda-yatirim-dolandiriciligi-sebekelerine-operasyon-95-kisi-gozaltina-alindi-1109340249.html
İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine operasyon: 95 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine operasyon: 95 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonda 95 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre başsavcılık koordinesinde yürütülen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir siber operasyonla, uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan dev bir şebeke çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Beyoğlu ve Şişli’de lüks çağrı merkezleri kurmuşlarEdinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve vatandaşları ağlarına düşüren uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı şebekesini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yönetmek amacıyla Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde iki ayrı çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.Suç faaliyetlerinin bütünüyle aydınlatılması ve delillerin eksiksiz toplanması amacıyla ekipler, belirlenen iki adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduğu belirlenen 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan yapılan resmi açıklamada, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla operasyonun detayları paylaşılırken, yakalanan şüphelilere yönelik tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/merkez-bankasi-baskani-karahandan-fon-aciklamasi-fonlardaki-cikislar-buyuk-oranda-mevduata-yoneldi-1109336342.html
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türkiye, operasyon, son dakika
İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine operasyon: 95 kişi gözaltına alındı
20:04 06.10.2026 (güncellendi: 20:23 06.10.2026)
İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonda 95 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre başsavcılık koordinesinde yürütülen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir siber operasyonla, uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan dev bir şebeke çökertildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Beyoğlu ve Şişli’de lüks çağrı merkezleri kurmuşlar
Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve vatandaşları ağlarına düşüren uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı şebekesini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yönetmek amacıyla Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde iki ayrı çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.
Suç faaliyetlerinin bütünüyle aydınlatılması ve delillerin eksiksiz toplanması amacıyla ekipler, belirlenen iki adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduğu belirlenen 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan yapılan resmi açıklamada, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla operasyonun detayları paylaşılırken, yakalanan şüphelilere yönelik tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.