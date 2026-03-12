https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/240-kiloluk-obezite-hastasi-kadin-yedinci-kattaki-evinden-vincle-indirildi-1104208844.html

240 kiloluk obezite hastası kadın yedinci kattaki evinden vinçle indirildi

İstanbul'da 240 kilo ağırlığındaki obezite hastası kadın, rahatsızlanınca yedinci kattaki evinin camından vinç yardımıyla aşağı indirildi. Kadın hastaneye... 12.03.2026

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 240 ağırlığındaki obezite hastası kadın rahatsızlandı. 27 yaşındaki Suriyeli Ayşe Maaz, hastalığı nedeniyle hareket edemeyince ekipler tarafından yedinci kattaki evinin penceresi söküldü, genç kadın sepetli vinç ile aşağıya indirilebildi. Solunum sıkıntısı yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı. Acil olarak hastaneye kaldırılmasına karar verildiBu sabah 112 Acil Sağlık ekiplerine, Sultangazi'de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli Ayşe Maaz'ın ayaklarında his kaybı bulunduğu ve hareket edemediği bildirildi. İhbar üzerine Sultangazi 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) ekibi adrese yönlendirildi. Maaz'ın morbid obez olduğunun belirlenmesi üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde bulunan obez ambulans da olay yerine sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan ilk değerlendirmede Maaz'ın solunum sıkıntısı yaşadığı ve oksijen satürasyonunun düşük olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanın acil olarak hastaneye nakledilmesine karar verildi.Odasının penceresi söküldü, vinç yardımıyla aşağıya indirilebildiYaklaşık 240 kilogram ağırlığındaki Maaz'ın, yaşadığı binanın 7. katta bulunan dairesinden çıkarılmasının güç olması nedeniyle tahliye için ek ekipler görevlendirildi. Bu kapsamda Sultangazi 8 No'lu ASHİ ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olay yerine sevk edildi. Tahliye çalışmasına itfaiye ekipleri ile AFAD da destek verdi. Çalışma kapsamında Maaz'ın bulunduğu odanın penceresi itfaiye ekipleri tarafından söküldü. Ardından olay yerine getirilen sepetli vinç yardımıyla sağlık ve kurtarma ekipleri 7. kata ulaştı.Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedyeye alınan Maaz, sepetli vinç platformuna yerleştirildi. Vinç yardımıyla kontrollü şekilde aşağı indirilen Maaz, hazır bekletilen ambulansa alındı.Tahliye süreci boyunca sağlık ekiplerince oksijen desteği verilen ve hayati bulguları yakından takip edilen Maaz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Erkek kardeşi de obezHastanın iş arkadaşı Seher Örs, Maaz'la uzun süre birlikte çalıştıklarını, son yıllarda sağlık durumunun ağırlaştığını anlattı. Örs, Maaz'ın erkek kardeşiyle birlikte yaşadığını, İstanbul'da kimseleri olmadığını, son dönemde dışarı çıkamaz hale geldiğini belirterek, "Arada bir hastalanıyordu ama son zamanlarda hiç dışarı çıkamıyordu. Ayağa kalkamıyordu, ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Bu yüzden işi de bırakmak zorunda kaldı. Erkek kardeşi de aynı şekilde obez." diye konuştu. Maaz'ın yaklaşık 2 yıldır büyük ölçüde yatağa bağımlı olarak yaşadığını aktaran Örs, "Artık gidip gelemiyordu. Başvuru yaptılar, ekipler bugün geldi. İçeriden kurtarıp tedavi için götürdüler. İyi ki devletimiz var." ifadelerini kullandı.

