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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/rusya-ukraynada-flamingo-fuzesi-ureten-savunma-tesislerini-vurdu-1109347172.html
Rusya, Ukrayna’da ‘Flamingo’ füzesi üreten savunma tesislerini vurdu
Rusya, Ukrayna’da ‘Flamingo’ füzesi üreten savunma tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın ‘Flamingo’ seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretilip depolandığı savunma sanayisi... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA’ların kullanıldığı gece saldırısında, Ukrayna’da "Fire Point" şirketi adına faaliyet gösteren askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi.Açıklamada; Kiev, Çernigov, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Poltava ve Harkov bölgelerinde orta ile uzun menzilli İHA’lar ile ‘Flamingo’ seyir füzelerinin üretildiği ve depolandığı tesislerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.Saldırılarda ayrıca Odessa bölgesindeki liman ve gemi tamir altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistik desteğinde kullanılan deniz taşıtlarının da hedef alındığı belirtildi.Bakanlık, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Rus petrol rafinerilerini hedef alma tehditlerine karşılık Ukrayna savunma sanayisi tesislerine yönelik saldırıların artırılacağını vurgulayarak, sivil unsurlara yönelik saldırı emirlerini veren Zelenskiy’in doğacak sonuçlardan kişisel ve siyasi olarak sorumlu olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/matviyenkodan-bmye-tarafsiz-devlet-statusunu-guncelleme-cagrisi-1109342391.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, çernigov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, çernigov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat

Rusya, Ukrayna’da ‘Flamingo’ füzesi üreten savunma tesislerini vurdu

08:34 07.10.2026 (güncellendi: 10:20 07.10.2026)
© AP Photo / Efrem LukatskyRusya'nın Geran-2 insansız hava aracı
Rusya'nın Geran-2 insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın ‘Flamingo’ seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretilip depolandığı savunma sanayisi tesislerine yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA’ların kullanıldığı gece saldırısında, Ukrayna’da "Fire Point" şirketi adına faaliyet gösteren askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi.
Açıklamada; Kiev, Çernigov, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Poltava ve Harkov bölgelerinde orta ile uzun menzilli İHA’lar ile ‘Flamingo’ seyir füzelerinin üretildiği ve depolandığı tesislerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.
Saldırılarda ayrıca Odessa bölgesindeki liman ve gemi tamir altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistik desteğinde kullanılan deniz taşıtlarının da hedef alındığı belirtildi.
Bakanlık, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Rus petrol rafinerilerini hedef alma tehditlerine karşılık Ukrayna savunma sanayisi tesislerine yönelik saldırıların artırılacağını vurgulayarak, sivil unsurlara yönelik saldırı emirlerini veren Zelenskiy’in doğacak sonuçlardan kişisel ve siyasi olarak sorumlu olduğunu ifade etti.
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