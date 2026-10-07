https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/rusya-ukraynada-flamingo-fuzesi-ureten-savunma-tesislerini-vurdu-1109347172.html

Rusya, Ukrayna’da ‘Flamingo’ füzesi üreten savunma tesislerini vurdu

Rusya, Ukrayna’da ‘Flamingo’ füzesi üreten savunma tesislerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın ‘Flamingo’ seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretilip depolandığı savunma sanayisi... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T08:34+0300

2026-10-07T08:34+0300

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA’ların kullanıldığı gece saldırısında, Ukrayna’da "Fire Point" şirketi adına faaliyet gösteren askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi.Açıklamada; Kiev, Çernigov, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Poltava ve Harkov bölgelerinde orta ile uzun menzilli İHA’lar ile ‘Flamingo’ seyir füzelerinin üretildiği ve depolandığı tesislerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.Saldırılarda ayrıca Odessa bölgesindeki liman ve gemi tamir altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistik desteğinde kullanılan deniz taşıtlarının da hedef alındığı belirtildi.Bakanlık, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Rus petrol rafinerilerini hedef alma tehditlerine karşılık Ukrayna savunma sanayisi tesislerine yönelik saldırıların artırılacağını vurgulayarak, sivil unsurlara yönelik saldırı emirlerini veren Zelenskiy’in doğacak sonuçlardan kişisel ve siyasi olarak sorumlu olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/matviyenkodan-bmye-tarafsiz-devlet-statusunu-guncelleme-cagrisi-1109342391.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, çernigov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat