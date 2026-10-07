https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/rusya-ukraynada-flamingo-fuzesi-ureten-savunma-tesislerini-vurdu-1109347172.html
Rusya, Ukrayna’da ‘Flamingo’ füzesi üreten savunma tesislerini vurdu
Rusya, Ukrayna’da ‘Flamingo’ füzesi üreten savunma tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın ‘Flamingo’ seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretilip depolandığı savunma sanayisi... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T08:34+0300
2026-10-07T08:34+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
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kiev
çernigov
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA’ların kullanıldığı gece saldırısında, Ukrayna’da "Fire Point" şirketi adına faaliyet gösteren askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi.Açıklamada; Kiev, Çernigov, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Poltava ve Harkov bölgelerinde orta ile uzun menzilli İHA’lar ile ‘Flamingo’ seyir füzelerinin üretildiği ve depolandığı tesislerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.Saldırılarda ayrıca Odessa bölgesindeki liman ve gemi tamir altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistik desteğinde kullanılan deniz taşıtlarının da hedef alındığı belirtildi.Bakanlık, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Rus petrol rafinerilerini hedef alma tehditlerine karşılık Ukrayna savunma sanayisi tesislerine yönelik saldırıların artırılacağını vurgulayarak, sivil unsurlara yönelik saldırı emirlerini veren Zelenskiy’in doğacak sonuçlardan kişisel ve siyasi olarak sorumlu olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/matviyenkodan-bmye-tarafsiz-devlet-statusunu-guncelleme-cagrisi-1109342391.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, çernigov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, çernigov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
Rusya, Ukrayna’da ‘Flamingo’ füzesi üreten savunma tesislerini vurdu
08:34 07.10.2026 (güncellendi: 10:20 07.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın ‘Flamingo’ seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretilip depolandığı savunma sanayisi tesislerine yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA’ların kullanıldığı gece saldırısında, Ukrayna’da "Fire Point" şirketi adına faaliyet gösteren askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi.
Açıklamada; Kiev, Çernigov, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Poltava ve Harkov bölgelerinde orta ile uzun menzilli İHA’lar ile ‘Flamingo’ seyir füzelerinin üretildiği ve depolandığı tesislerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.
Saldırılarda ayrıca Odessa bölgesindeki liman ve gemi tamir altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistik desteğinde kullanılan deniz taşıtlarının da hedef alındığı belirtildi.
Bakanlık, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Rus petrol rafinerilerini hedef alma tehditlerine karşılık Ukrayna savunma sanayisi tesislerine yönelik saldırıların artırılacağını vurgulayarak, sivil unsurlara yönelik saldırı emirlerini veren Zelenskiy’in doğacak sonuçlardan kişisel ve siyasi olarak sorumlu olduğunu ifade etti.