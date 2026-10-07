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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/matviyenkodan-bmye-tarafsiz-devlet-statusunu-guncelleme-cagrisi-1109342391.html
Matviyenko’dan BM’ye ‘tarafsız devlet’ statüsünü güncelleme çağrısı
Matviyenko’dan BM’ye ‘tarafsız devlet’ statüsünü güncelleme çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Birleşmiş Milletlere (BM) tarafsız devlet statüsünü günün koşullarına göre yeniden düzenleme çağrısında... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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Matviyenko, BM’nin ilgili belgelerini yeniden incelemesi ve daimi tarafsızlık statüsünün sembolik kalmamasını sağlaması gerektiğini söyledi. Tarafsız ülkelerin BM Şartı ile uluslararası kurallara titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.Türkmenistan’ı daimi tarafsızlığa örnek gösteren Matviyenko, ülkenin bağımsız dış politika izlediğini, baskılara boyun eğmediğini ve yasa dışı yaptırımları desteklemediğini belirtti.İsviçre’nin ise AB’nin kararlarına uyarak geleneksel tarafsızlık çizgisinden uzaklaştığını vurgulayan Matviyenko, Rusya’nın istikrarlı, karşılıklı yarara dayalı iş birliğini sürdüren ve bölünmez Avrasya güvenliğini destekleyen bir Avrupa’dan yana olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-disisleri-33-toplantisinin-yerini-baku-ve-erivan-belirleyecek-1109340829.html
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valentina matviyenko, rusya federasyon konseyi, türkmenistan, i̇sviçre, rusya, ab, birleşmiş milletler (bm)

Matviyenko’dan BM’ye ‘tarafsız devlet’ statüsünü güncelleme çağrısı

01:21 07.10.2026
© Sputnik / POOLValentina Matviyenko
Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Birleşmiş Milletlere (BM) tarafsız devlet statüsünü günün koşullarına göre yeniden düzenleme çağrısında bulundu.
Matviyenko, BM’nin ilgili belgelerini yeniden incelemesi ve daimi tarafsızlık statüsünün sembolik kalmamasını sağlaması gerektiğini söyledi. Tarafsız ülkelerin BM Şartı ile uluslararası kurallara titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.
Türkmenistan’ı daimi tarafsızlığa örnek gösteren Matviyenko, ülkenin bağımsız dış politika izlediğini, baskılara boyun eğmediğini ve yasa dışı yaptırımları desteklemediğini belirtti.
İsviçre’nin ise AB’nin kararlarına uyarak geleneksel tarafsızlık çizgisinden uzaklaştığını vurgulayan Matviyenko, Rusya’nın istikrarlı, karşılıklı yarara dayalı iş birliğini sürdüren ve bölünmez Avrasya güvenliğini destekleyen bir Avrupa’dan yana olduğunu ifade etti.
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