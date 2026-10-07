https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/matviyenkodan-bmye-tarafsiz-devlet-statusunu-guncelleme-cagrisi-1109342391.html

Matviyenko’dan BM’ye ‘tarafsız devlet’ statüsünü güncelleme çağrısı

Matviyenko’dan BM’ye ‘tarafsız devlet’ statüsünü güncelleme çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Birleşmiş Milletlere (BM) tarafsız devlet statüsünü günün koşullarına göre yeniden düzenleme çağrısında... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T01:21+0300

2026-10-07T01:21+0300

2026-10-07T01:21+0300

dünya

valentina matviyenko

rusya federasyon konseyi

türkmenistan

i̇sviçre

rusya

ab

birleşmiş milletler (bm)

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Matviyenko, BM’nin ilgili belgelerini yeniden incelemesi ve daimi tarafsızlık statüsünün sembolik kalmamasını sağlaması gerektiğini söyledi. Tarafsız ülkelerin BM Şartı ile uluslararası kurallara titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.Türkmenistan’ı daimi tarafsızlığa örnek gösteren Matviyenko, ülkenin bağımsız dış politika izlediğini, baskılara boyun eğmediğini ve yasa dışı yaptırımları desteklemediğini belirtti.İsviçre’nin ise AB’nin kararlarına uyarak geleneksel tarafsızlık çizgisinden uzaklaştığını vurgulayan Matviyenko, Rusya’nın istikrarlı, karşılıklı yarara dayalı iş birliğini sürdüren ve bölünmez Avrasya güvenliğini destekleyen bir Avrupa’dan yana olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-disisleri-33-toplantisinin-yerini-baku-ve-erivan-belirleyecek-1109340829.html

türkmenistan

i̇sviçre

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valentina matviyenko, rusya federasyon konseyi, türkmenistan, i̇sviçre, rusya, ab, birleşmiş milletler (bm)