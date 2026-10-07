https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-1400den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1109356538.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 1400’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 1400’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekata devam ediyor. Son bir günde 1440’tan fazla militan etkisiz hale getirilirken 146... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T12:36+0300
2026-10-07T12:36+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir günde 1440’tan fazla asker ve 12 zırhlı muharebe aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel-taktik havacılık, taarruzi İHA, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna’da İHA üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, mühimmat ve askeri malzeme depolarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini 146 noktada bombaladığı bildirildi.Hava savunma sistemlerinin düşmana ait dört güdümlü hava bombasını ve 764 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fransada-cocuklara-yonelik-polis-siddetine-zaharovadan-tepki-paris-yonetimi-ve-bruksel-sessiz-kaldi-1109348811.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 1400’den fazla militan etkisiz hale getirildi
12:36 07.10.2026 (güncellendi: 12:56 07.10.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekata devam ediyor. Son bir günde 1440’tan fazla militan etkisiz hale getirilirken 146 noktadaki askeri hedefler vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir günde 1440’tan fazla asker ve 12 zırhlı muharebe aracı kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel-taktik havacılık, taarruzi İHA, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna’da İHA üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, mühimmat ve askeri malzeme depolarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini 146 noktada bombaladığı bildirildi.
Hava savunma sistemlerinin düşmana ait dört güdümlü hava bombasını ve 764 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.