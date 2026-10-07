Fransa'da çocuklara yönelik polis şiddetine Zaharova'dan tepki: 'Paris yönetimi ve Brüksel sessiz kaldı'
© Sathire Kelpaparis polis şiddeti
© Sathire Kelpa
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Fransa'da polisin liselerde eğitim koşullarına tepki olarak düzenlenen protestolara müdahalesini eleştiren Zaharova, Paris'in ve Brüksel'in sessizliğinin çifte standardın tezahürü olduğunu vurguladı.
Fransa'da polisin gösterici çocuklara yönelik sert müdahalesine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Elysee Sarayı'nın ve Avrupa Birliği yönetiminin sessiz kaldığını belirtti.
Radyo Sputnik yayınında değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Fransa'daki olaylara dikkat çekerek polisin çocuklara karşı aşırı güç kullandığını ifade etti.
Zaharova, polisin hareketlerini sert bir dille eleştirerek, "Fransız polisi kendi çocuklarını sebepsiz yere hırpalıyor ve ezip geçiyor" dedi.
Batı Avrupa'nın merkezinde silahsız çocuklarla polis arasında adeta bir 'buz savaşı' yaşandığını vurgulayan Rus Dışişleri Sözcüsü, yaşananların uluslararası kamuoyunda yeterince ses getirmediğine işaret etti.
Radyo Sputnik yayınında değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Fransa'daki olaylara dikkat çekerek polisin çocuklara karşı aşırı güç kullandığını ifade etti.
Zaharova, polisin hareketlerini sert bir dille eleştirerek, "Fransız polisi kendi çocuklarını sebepsiz yere hırpalıyor ve ezip geçiyor" dedi.
Batı Avrupa'nın merkezinde silahsız çocuklarla polis arasında adeta bir 'buz savaşı' yaşandığını vurgulayan Rus Dışişleri Sözcüsü, yaşananların uluslararası kamuoyunda yeterince ses getirmediğine işaret etti.
Brüksel ve Kallas'ın sessizliği
Olaylar karşısında AB dış politika yönetiminin sessizliğini eleştiren Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın tepkisiz kaldığını söyledi.
Kallas'ın tutumuna tepki gösteren Zaharova, "Biri onu uyandırabilir mi, belki bir zil çalabilir mi bilmiyorum" diyerek Brüksel'deki kurumların çifte standart uyguladığının altını çizdi.
Kallas'ın tutumuna tepki gösteren Zaharova, "Biri onu uyandırabilir mi, belki bir zil çalabilir mi bilmiyorum" diyerek Brüksel'deki kurumların çifte standart uyguladığının altını çizdi.
Protestolar neden başladı?
Gösteriler, ilk olarak geçen ay Paris bölgesindeki liselerde eğitim koşullarına ilişkin eylemlerle başladı. Daha sonra lise öğrencileri sendikalarının çağrısıyla ülke çapına yayıldı ve üniversite öğrencileri, veliler ve büyük sendikalar da eylemlere katıldı.
Öğrenciler, sınıfların aşırı kalabalık olmasından, öğretmen ve diğer personel eksikliğinden ve okul binalarının bakımsızlığından şikayet ediyor. Union Syndicale Lyceenne, yükseköğretimde 150 bin yeni kontenjan açılması, okulların acil onarımı için 10 milyar avro ayrılması ve çok sayıda öğretmen istihdam edilmesi taleplerini dile getiriyor.
Bazı öğrenciler ise taleplerinin yalnızca eğitim bütçesiyle sınırlı olmadığını, geleceklerine ilişkin daha geniş kaygılar taşıdıklarını belirtiyor.