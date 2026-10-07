https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/resmi-gazetede-yayimlandi-milyonlari-ilgilendiriyor-kimlik-tespit-sinirlari-degisti-1109345291.html

Resmi Gazete'de yayımlandı, milyonları ilgilendiriyor: Kimlik tespit sınırları değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı, milyonları ilgilendiriyor: Kimlik tespit sınırları değişti

Sputnik Türkiye

Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerde uygulanan kimlik tespiti sınırları değiştirildi. Yeni düzenlemeyle genel... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T08:14+0300

2026-10-07T08:14+0300

2026-10-07T08:14+0300

ekonomi̇

kara para

kara para aklama

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Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik finansal işlemlerde yeni dönem başladı."Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.Düzenleme; bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumlarından portföy yönetim şirketlerine, elektronik para ve ödeme kuruluşlarına kadar geniş bir finansal kuruluş grubunu ilgilendiriyor.Kimlik tespitinde sınır 370 bin liraya yükseldiYeni düzenlemenin en dikkat çeken bölümlerinden biri kimlik tespitinde uygulanan parasal sınırların artırılması oldu.İşlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması durumunda yükümlü kuruluşların müşterinin kimliğini tespit etmesi ve bilgilerin doğruluğunu teyit etmesi gerekecek.Daha önce söz konusu parasal sınır 185 bin lira olarak uygulanıyordu. Böylece kimlik tespitini zorunlu hale getiren eşik iki katına çıkarılmış oldu.Gerçek faydalanıcı da tespit edilecekYönetmelik yalnızca işlemi gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesini öngörmüyor.Yükümlü kuruluşların, müşterileri adına veya hesabına hareket eden kişilerin kimliklerini de tespit etmesi gerekiyor.Ayrıca işlemin arkasındaki gerçek faydalanıcının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu devam ediyor.Bu hükümler bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, portföy yönetim şirketleri, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları dahil yönetmelik kapsamındaki yükümlüleri ilgilendiriyor.Elektronik transferlerde sınır 30 bin TL olduDüzenlemeyle ikinci bir parasal eşikte de değişikliğe gidildi.Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti usulleri ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespiti ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken parasal sınır 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.Böylece yönetmelikte iki ayrı eşik öne çıktı: Genel kimlik tespiti gerektiren işlemlerde 370 bin TL, elektronik transferler ve düzenlemede belirtilen bazı işlemlerde ise 30 bin TL sınırı uygulanacak.SMS ile doğrulamaya yeni güvenlik şartıYönetmelikte yapılan bir başka önemli değişiklik ise bankacılık ve finansal hizmetlerde yaygın biçimde kullanılan SMS ile tek kullanımlık doğrulama kodlarını (SMS OTP) kapsıyor.Finansal kuruluşların internet veya mobil hizmet kanallarından gerçekleştirdiği işlemlerde ya da müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık kodla kimlik doğrulaması yapılması halinde imza örneği alınmayabilecek.Ancak bunun için doğrulama sistemlerinin belirli güvenlik şartlarını karşılaması gerekecek.Yetkisiz işlemlere karşı güvence aranacakYeni düzenlemeye göre kullanılacak doğrulama yönteminin öncelikle işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması gerekiyor.Sistemin aynı zamanda işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna ilişkin yeterli güvence sağlaması şartı aranacak.Finansal kuruluşların ayrıca yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem gerçekleştirmesi riskine karşı uygun güvenlik önlemlerini devreye alması gerekecek.Yönetmeliğe eklenen hükümde, SMS OTP yoluyla doğrulama yapılması durumunda imza örneğinin alınmayabileceği ancak doğrulamanın işlemin risk düzeyine uygun olması ve yetkisiz işlemlere karşı gerekli güvenlik tedbirlerini içermesi gerektiği açıkça belirtildi.Kara para ile mücadelede finans kuruluşlarına yeni çerçeveDeğişiklikler, Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele sisteminde finansal kuruluşların müşteri tanıma ve doğrulama süreçlerinde uygulanacak parasal eşikleri güncelliyor.Yeni düzenleme bir taraftan kimlik tespitini gerektiren parasal sınırları yükseltirken diğer taraftan internet ve mobil bankacılıkta kullanılan dijital doğrulama yöntemlerine ilişkin güvenlik kriterlerini daha açık hale getiriyor.Böylece finansal kuruluşların yalnızca işlemin tutarını değil, müşterinin kimliği, gerçek faydalanıcı, işlemin risk düzeyi ve kullanılan doğrulama yönteminin güvenliği gibi unsurları birlikte değerlendirmesi gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/ispanyada-konut-krizi-sokaga-tasmisti-acil-onlemler-devreye-sokuldu-1109344683.html

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