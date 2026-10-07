https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/ispanyada-konut-krizi-sokaga-tasmisti-acil-onlemler-devreye-sokuldu-1109344683.html

İspanya'da konut krizi sokağa taşmıştı: Acil önlemler devreye sokuldu

İspanya'da konut krizi sokağa taşmıştı: Acil önlemler devreye sokuldu

Sputnik Türkiye

İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının Madrid'deki evinden tahliye edilmesiyle büyüyen konut krizi protestolarının Barselona ayağında olaylar çıktı. Binlerce... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T07:53+0300

2026-10-07T07:53+0300

2026-10-07T07:54+0300

barselona

madrid

avrupa

dünya

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İspanya'da giderek derinleşen konut krizi, ülke genelinde protestolara dönüşürken hükümet yeni önlemleri devreye soktu. Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesiyle tırmanan gösterilerin son adreslerinden biri Barselona oldu.Pazartesi akşamı binlerce kişinin katıldığı barışçıl yürüyüşün ilerleyen saatlerinde bazı radikal eylemciler ile polis arasında çatışma çıktı. Göstericilerden bazıları polise taş atarken çöp konteynerleri ateşe verildi.Barselona'daki protestolar sonrası hükümet harekete geçtiProtestoların ardından Başbakan Pedro Sanchez hükümeti, daha önce parlamentoda reddedilen düzenlemelere benzer bir dizi acil konut önlemini yürürlüğe koydu.Yeni paket, özellikle kiracıların korunması, tahliyelerin sınırlandırılması, kiraların düzenlenmesi ve spekülatif gayrimenkul işlemleriyle mücadele başlıklarına odaklanıyor.Sanchez, daha önce söz konusu düzenlemelerin parlamentoda reddedilmesinin ardından 29 Kasım'da erken seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.Tahliyelere karşı koruma 2030'a kadar uzatılacakKonut Bakanı Isabel Rodríguez tarafından açıklanan önlemlerin dikkat çeken maddelerinden biri, savunmasız durumdaki vatandaşlara yönelik tahliyeye karşı korumanın 2030'a kadar uzatılması oldu.Paket kapsamında ayrıca oda kiralarının düzenlenmesi ve sezonluk kiralamalara yeni bir vergi uygulanması öngörülüyor.Hükümet, bunun yanında spekülatif gayrimenkul alımlarının yasaklanmasını planlarken ev sahipleri için bazı vergi indirimleri de devreye sokacak.İspanya'daki konut krizinin arkasında ne var?Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisi İspanya, güçlü ekonomik büyüme rakamlarına rağmen giderek ağırlaşan bir konut sorunuyla karşı karşıya.Artan konut maliyetleri ve özellikle büyük şehirlerde yaşanan konut arzı açığı, birçok İspanyolun ev sahibi olmasını zorlaştırırken kiracılar üzerindeki mali baskıyı da artırıyor.Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde yoğunlaşan sorun, son dönemde ülkenin siyasi gündeminin de en önemli başlıklarından biri haline geldi.Protestocular tahliyelerin tamamen durdurulmasını istiyorSokaklara çıkan göstericiler ise hükümetin açıkladığı düzenlemelerin ötesinde önlemler talep ediyor.Protestocular, kiracılara yönelik yasal korumaların güçlendirilmesini ve tahliye edilen kişiye alternatif konut sağlanamadığı durumlarda tahliyelerin yasaklanmasını istiyor.Madrid'deki tahliye vakasıyla yeniden alevlenen ve Barselona'daki olaylarla gündemin üst sıralarına taşınan protestolar, İspanya'daki konut krizinin ekonomik olduğu kadar siyasi ve toplumsal bir soruna dönüştüğünü ortaya koyuyor.

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