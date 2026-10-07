https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/palandoken-kayak-merkezinin-zirvesine-kar-yagdi-1109358176.html
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T13:35+0300
2026-10-07T13:35+0300
2026-10-07T13:35+0300
yaşam
erzurum
palandöken
kar
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Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü.Sezonun ilk kar yağışı başladıErzurum'da, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'nde kar etkili oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/erzincanda-mevsimin-ilk-kari-yagdi-1109118186.html
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erzurum, palandöken, kar
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı.
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü.
Sezonun ilk kar yağışı başladı
Erzurum'da, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.
Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'nde kar etkili oldu.