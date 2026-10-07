https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/palandoken-kayak-merkezinin-zirvesine-kar-yagdi-1109358176.html

Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı

Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T13:35+0300

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yaşam

erzurum

palandöken

kar

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Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü.Sezonun ilk kar yağışı başladıErzurum'da, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'nde kar etkili oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/erzincanda-mevsimin-ilk-kari-yagdi-1109118186.html

erzurum

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