Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/palandoken-kayak-merkezinin-zirvesine-kar-yagdi-1109358176.html
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T13:35+0300
2026-10-07T13:35+0300
yaşam
erzurum
palandöken
kar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109358330_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e1cf9fc07f4814671b20045bd9911321.jpg
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü.Sezonun ilk kar yağışı başladıErzurum'da, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'nde kar etkili oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/erzincanda-mevsimin-ilk-kari-yagdi-1109118186.html
erzurum
palandöken
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109358330_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_838d961b52b4dd7326f2a7d5054702eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum, palandöken, kar
erzurum, palandöken, kar

Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı

13:35 07.10.2026
© Ejder32400 AŞPalandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© Ejder32400 AŞ
Abone ol
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı.
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü.
© Ejder32400 AŞPalandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
© Ejder32400 AŞ

Sezonun ilk kar yağışı başladı

Erzurum'da, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.
© Ejder32400 AŞPalandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı
© Ejder32400 AŞ
Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'nde kar etkili oldu.
Erzincan'da mevsimin ilk karı yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
YAŞAM
Erzincan'da mevsimin ilk karı yağdı
29 Eylül, 11:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала