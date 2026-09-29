https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/erzincanda-mevsimin-ilk-kari-yagdi-1109118186.html

Erzincan'da mevsimin ilk karı yağdı

Erzincan'da mevsimin ilk karı yağdı

Sputnik Türkiye

Erzincan'da Esence ve Munzur dağları mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T11:24+0300

2026-09-29T11:24+0300

2026-09-29T11:24+0300

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erzincan

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kış

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Erzincan'da akşam etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde kara yağışına dönüştü.Erzincan'ın güneyinde yer alan 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı.Dağların Üzümlü ilçe merkezinden görülebilen karlı ve sisli zirveleri güzel görüntüler oluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ekim-ayi-yagisli-gececek-pastirma-sicaklari-ne-zaman-etkili-olacak-1109116019.html

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