https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/erzincanda-mevsimin-ilk-kari-yagdi-1109118186.html
Erzincan'da mevsimin ilk karı yağdı
Erzincan'da mevsimin ilk karı yağdı
Sputnik Türkiye
Erzincan'da Esence ve Munzur dağları mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T11:24+0300
2026-09-29T11:24+0300
2026-09-29T11:24+0300
yaşam
erzincan
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kış
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Erzincan'da akşam etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde kara yağışına dönüştü.Erzincan'ın güneyinde yer alan 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı.Dağların Üzümlü ilçe merkezinden görülebilen karlı ve sisli zirveleri güzel görüntüler oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ekim-ayi-yagisli-gececek-pastirma-sicaklari-ne-zaman-etkili-olacak-1109116019.html
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erzincan, kar, kış
Erzincan'da mevsimin ilk karı yağdı
Erzincan'da Esence ve Munzur dağları mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.
Erzincan'da akşam etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde kara yağışına dönüştü.
Erzincan'ın güneyinde yer alan 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı.
Dağların Üzümlü ilçe merkezinden görülebilen karlı ve sisli zirveleri güzel görüntüler oluşturdu.