https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/muglada-yamac-parasutu-kazasi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1109367867.html
Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 37 yaşındaki pilot Aleksandr K., kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T17:19+0300
2026-10-07T17:19+0300
2026-10-07T17:19+0300
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muğla valiliği
muğla i̇l jandarma komutanlığı
muğla orman bölge müdürlüğü
fethiye
yamaç paraşütü
kaza
kaza sebebi
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Yamaç paraşütü eğitimi almak amacıyla Fethiye'ye gelen Aleksandr K., Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 900 metre rakımlı pistinden tekli uçuş gerçekleştirdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık bölgeye düşen 37 yaşındaki pilot için bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı kontrolde Aleksandr K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Pilotun cenazesi, kurtarma ekiplerince bölgeden taşınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/fethiyede-yamac-parasutu-kazasi-pilot-ve-cin-uyruklu-turist-hayatini-kaybetti-1108270649.html
türki̇ye
muğla
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muğla, muğla valiliği, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla orman bölge müdürlüğü, fethiye, yamaç paraşütü, kaza, kaza sebebi
muğla, muğla valiliği, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla orman bölge müdürlüğü, fethiye, yamaç paraşütü, kaza, kaza sebebi
Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 37 yaşındaki pilot Aleksandr K., kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi.
Yamaç paraşütü eğitimi almak amacıyla Fethiye'ye gelen Aleksandr K., Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 900 metre rakımlı pistinden tekli uçuş gerçekleştirdi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık bölgeye düşen 37 yaşındaki pilot için bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Aleksandr K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Pilotun cenazesi, kurtarma ekiplerince bölgeden taşınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.