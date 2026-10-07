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Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 37 yaşındaki pilot Aleksandr K., kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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yamaç paraşütü
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Yamaç paraşütü eğitimi almak amacıyla Fethiye'ye gelen Aleksandr K., Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 900 metre rakımlı pistinden tekli uçuş gerçekleştirdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık bölgeye düşen 37 yaşındaki pilot için bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı kontrolde Aleksandr K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Pilotun cenazesi, kurtarma ekiplerince bölgeden taşınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/fethiyede-yamac-parasutu-kazasi-pilot-ve-cin-uyruklu-turist-hayatini-kaybetti-1108270649.html
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muğla
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muğla, muğla valiliği, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla orman bölge müdürlüğü, fethiye, yamaç paraşütü, kaza, kaza sebebi
muğla, muğla valiliği, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla orman bölge müdürlüğü, fethiye, yamaç paraşütü, kaza, kaza sebebi

Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

17:19 07.10.2026
© AA / UMKEMuğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 37 yaşındaki pilot Aleksandr K., kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 37 yaşındaki pilot Aleksandr K., kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AA / UMKE
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 37 yaşındaki pilot Aleksandr K., kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi.
Yamaç paraşütü eğitimi almak amacıyla Fethiye'ye gelen Aleksandr K., Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 900 metre rakımlı pistinden tekli uçuş gerçekleştirdi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık bölgeye düşen 37 yaşındaki pilot için bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Aleksandr K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Pilotun cenazesi, kurtarma ekiplerince bölgeden taşınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalık alana düşmeleri sonucu hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
TÜRKİYE
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Pilot ve Çin uyruklu turist hayatını kaybetti
26 Ağustos, 18:26
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