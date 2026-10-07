https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/muglada-yamac-parasutu-kazasi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1109367867.html

Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 37 yaşındaki pilot Aleksandr K., kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T17:19+0300

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Yamaç paraşütü eğitimi almak amacıyla Fethiye'ye gelen Aleksandr K., Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 900 metre rakımlı pistinden tekli uçuş gerçekleştirdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık bölgeye düşen 37 yaşındaki pilot için bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı kontrolde Aleksandr K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Pilotun cenazesi, kurtarma ekiplerince bölgeden taşınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/fethiyede-yamac-parasutu-kazasi-pilot-ve-cin-uyruklu-turist-hayatini-kaybetti-1108270649.html

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muğla, muğla valiliği, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla orman bölge müdürlüğü, fethiye, yamaç paraşütü, kaza, kaza sebebi