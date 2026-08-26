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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Pilot ve Çin uyruklu turist hayatını kaybetti
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Pilot ve Çin uyruklu turist hayatını kaybetti
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Fethiye'de yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalık alana düşmeleri sonucu hayatını kaybetti. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
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babadağ
yamaç paraşütü
kaza
hayatını kaybetti
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Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, kayalık alana düştü. Kazada pilot ve yolcusu hayatını kaybetti. 1900 metreden havalandılarYamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tandem uçuş için havalandı.Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.10 saat sonunda ulaşabildilerSarp ve kayalık arazi nedeniyle ekipler, kazazedelere ulaşmak için yaklaşık 10 saat süren çalışma yürüttü. Operasyona helikopterle de destek sağlandı.Ekipler, zorlu çalışmanın ardından kayalık bölgede iki kişinin cansız bedenine ulaştı.Cenazeler, bulundukları bölgeden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/havalimaninda-feci-kaza-yer-hizmetleri-gorevlisine-ucak-carpti-1108247162.html
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fethiye, babadağ, yamaç paraşütü, kaza, hayatını kaybetti
fethiye, babadağ, yamaç paraşütü, kaza, hayatını kaybetti

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Pilot ve Çin uyruklu turist hayatını kaybetti

18:26 26.08.2026
© AA / Mesut KaradumanUçmakdere bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor
Uçmakdere bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA / Mesut Karaduman
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Fethiye'de yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalık alana düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.
Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, kayalık alana düştü. Kazada pilot ve yolcusu hayatını kaybetti.

1900 metreden havalandılar

Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tandem uçuş için havalandı.
Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.
Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

10 saat sonunda ulaşabildiler

Sarp ve kayalık arazi nedeniyle ekipler, kazazedelere ulaşmak için yaklaşık 10 saat süren çalışma yürüttü. Operasyona helikopterle de destek sağlandı.
Ekipler, zorlu çalışmanın ardından kayalık bölgede iki kişinin cansız bedenine ulaştı.
Cenazeler, bulundukları bölgeden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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