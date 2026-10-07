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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/minik-yagizin-kalbine-dokundular-kalp-atis-hizi-dakikada-200u-gecen-bebek-ablasyon-tedavisiyle-1109354212.html
Minik Yağız'ın 'kalbine dokundular': Kalp atış hızı dakikada 200'ü geçen bebek, ablasyon tedavisiyle iyileşti
Minik Yağız'ın 'kalbine dokundular': Kalp atış hızı dakikada 200'ü geçen bebek, ablasyon tedavisiyle iyileşti
Sputnik Türkiye
İzmir'de sürekli ağlama şikayetiyle hastaneye götürülen küçük bebeğin dakikada 200'ü geçen kalp atış hızı uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T12:05+0300
2026-10-07T12:05+0300
sağlik
i̇zmir
kalp hastalıkları
kalp yetmezliği
bebek
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İzmir'de doğduktan 2 ay sonra sürekli ağlama ve huzursuzluk şikayetiyle doktora götürülen Yağız Osman bebeğin, dakikada 200'ü geçen kalp atış hızı uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle normale döndürüldü. Tedavinin ardından küçük bebek sağlığına kavuştu. Kalbinin içerisinde 'kısa devreyi' yaktılar Karabağlar ilçesinde yaşayan Onur ve Neşe Yıldırım çifti, bebekleri Yağız Osman'ı sürekli ağlama şikayetiyle doğumundan 2 ay sonra hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde bebeğin kalbinde ritim bozukluğu belirlendi. Tedavilere rağmen bebeğin kalp atış hızı düşmedi. Aile 5 ay önce İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu. Kalp atış hızı dakikada 200'ü geçen Yağız Osman'a, geçen hafta 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisi uygulandı. Tedaviyi uygulayan Doç. Dr. Kaan Yıldız, 15 aylık bebeklerde kalp atış hızının 110 ile 120 arasında olması gerektiğini, Yağız Osman'da ise bu değerin 200'ü geçtiğini, bunun kalp yetmezlik oluşturma riski taşıdığını söyledi.Aşırı hızın kalpte yorgunluk oluşturduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:"Kalpte fazladan bir kablo diyebileceğimiz elektriksel bir alan vardı. Bu da çocuğun kalp hızının aşırı artmasına neden oluyordu. 200'ün üzerine çıkıyordu. Kasıktan girip kalbin içine ulaşıp o bölgeyi yakma işlemi uyguladık. Kalbin içindeki ritim bozukluğu oluşturan kısa devreyi yakarak ortadan kaldırdık. Çocuğun kalbine hiçbir şekilde zarar gelmedi."Artık yüzü gülüyorTedavinin ardından sağlığına kavuşan küçük bebeğin ailesi ise artık eski huzursuzluğunun kalmadığını anlatırken anne Neşe Yıldırım, bebeğinin yüzünün güldüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/saglik-sorun-yasayan-bebegi-motosikletle-hastaneye-tasimisti-icisleri-bakanindan-tesekkur-1109350904.html
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i̇zmir, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, bebek
i̇zmir, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, bebek

Minik Yağız'ın 'kalbine dokundular': Kalp atış hızı dakikada 200'ü geçen bebek, ablasyon tedavisiyle iyileşti

12:05 07.10.2026
İzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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İzmir'de sürekli ağlama şikayetiyle hastaneye götürülen küçük bebeğin dakikada 200'ü geçen kalp atış hızı uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle normale döndürüldü.
İzmir'de doğduktan 2 ay sonra sürekli ağlama ve huzursuzluk şikayetiyle doktora götürülen Yağız Osman bebeğin, dakikada 200'ü geçen kalp atış hızı uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle normale döndürüldü. Tedavinin ardından küçük bebek sağlığına kavuştu.
İzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
İzmir

Kalbinin içerisinde 'kısa devreyi' yaktılar

Karabağlar ilçesinde yaşayan Onur ve Neşe Yıldırım çifti, bebekleri Yağız Osman'ı sürekli ağlama şikayetiyle doğumundan 2 ay sonra hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde bebeğin kalbinde ritim bozukluğu belirlendi. Tedavilere rağmen bebeğin kalp atış hızı düşmedi. Aile 5 ay önce İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu. Kalp atış hızı dakikada 200'ü geçen Yağız Osman'a, geçen hafta 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisi uygulandı. Tedaviyi uygulayan Doç. Dr. Kaan Yıldız, 15 aylık bebeklerde kalp atış hızının 110 ile 120 arasında olması gerektiğini, Yağız Osman'da ise bu değerin 200'ü geçtiğini, bunun kalp yetmezlik oluşturma riski taşıdığını söyledi.
Aşırı hızın kalpte yorgunluk oluşturduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:
"Kalpte fazladan bir kablo diyebileceğimiz elektriksel bir alan vardı. Bu da çocuğun kalp hızının aşırı artmasına neden oluyordu. 200'ün üzerine çıkıyordu. Kasıktan girip kalbin içine ulaşıp o bölgeyi yakma işlemi uyguladık. Kalbin içindeki ritim bozukluğu oluşturan kısa devreyi yakarak ortadan kaldırdık. Çocuğun kalbine hiçbir şekilde zarar gelmedi."
İzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
İzmir

Artık yüzü gülüyor

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan küçük bebeğin ailesi ise artık eski huzursuzluğunun kalmadığını anlatırken anne Neşe Yıldırım, bebeğinin yüzünün güldüğünü söyledi.
Sağlık sorun yaşayan bebeği motosikletle hastaneye taşıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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