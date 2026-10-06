https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-disisleri-33-toplantisinin-yerini-baku-ve-erivan-belirleyecek-1109340829.html

Rusya Dışişleri: ‘3+3’ toplantısının yerini Bakü ve Erivan belirleyecek

Rusya Dışişleri: ‘3+3’ toplantısının yerini Bakü ve Erivan belirleyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mihail Kalugin, ‘3+3’Bölgesel İşbirliği Platformu dışişleri bakanlarının bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapacak... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T21:28+0300

2026-10-06T21:28+0300

2026-10-06T21:28+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

3+3 bölgesel işbirliği platformu

azerbaycan

bakü

erivan

i̇stanbul

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri Dördüncü Dairesi Başkanı Mihail Kalugin, Sputnik’e verdiği demeçte, “3+3” formatının bir sonraki toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.Kalugin, “Katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının bir sonraki toplantısının nerede yapılacağına Bakü ve Erivan karar vermeli. Ortaklarımıza gerekli desteği sağlamaya hazırız” dedi.Format kapsamındaki iş birliğinin uygulamaya dönük alanlarda genişlediğini belirten Kalugin, haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda “3+3” uzman platformunun oluşturulduğunu söyledi. Platformda Gürcistan dahil bölgedeki altı ülkenin siyaset bilimcilerinin yer aldığını aktardı.Kalugin ayrıca ekim ayında Moskova’da düzenlenecek Rusya Enerji Haftası kapsamında enerji iş birliğine ilişkin “3+3” formatındaki ilk toplantının yapılmasının planlandığını belirtti.Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ı kapsayan altılı istişare formatı, 2020’nin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerilmişti. Gürcistan, birçok kez davet edilmesine rağmen platformun çalışmalarına henüz katılmadı.Platformun ilk toplantısı Aralık 2021’de Moskova’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirildi. Dışişleri bakanları düzeyindeki ilk toplantı Ekim 2023’te Tahran’da, son toplantı ise 18 Ekim 2024’te İstanbul’da yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-disisleri-trump-rotasi-projesi-belirsizliklerle-dolu-1109337809.html

azerbaycan

bakü

erivan

i̇stanbul

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rusya dışişleri bakanlığı, 3+3 bölgesel işbirliği platformu, azerbaycan, bakü, erivan, i̇stanbul, bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya