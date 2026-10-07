https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/masak-acikladi-para-ve-fon-transferlerinde-kimlik-bilgileri-alinmasi-gereken-rakam-belli-oldu--1109360262.html

MASAK açıkladı: Para ve fon transferlerinde kimlik bilgileri alınması gereken rakam belli oldu

MASAK açıkladı: Para ve fon transferlerinde kimlik bilgileri alınması gereken rakam belli oldu

Sputnik Türkiye

Müşterilerden kimlik bilgilerin alınması gereken işlem tutarını 370 bin liraya, EFT ve kripto varlık transferindeki tutarı da 30 bin liraya yükseltildi 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T14:24+0300

2026-10-07T14:24+0300

2026-10-07T14:24+0300

ekonomi̇

masak

para transferi

kimlik

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Para, elektronik fon (EFT) ve kripto varlık transferinde müşterilerden kimlik alınması gereken işlem tutarları güncellendi. Buna göre, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan tutar ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.MASAK tarafından hazırlandıHazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Değişiklikle, müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve en son 14 Ocak 2023'te belirlenen parasal eşikler yükümlü gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden belirlendi.Yeni rakamlar belli olduBu kapsamda, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan tutar ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.Düzenlemeyle ayrıca, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti gerçekleştirilmiş müşteriler tarafından yapılan müteakip işlemlerde, müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da benzeri güvenli doğrulama yöntemleri aracılığıyla doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.

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masak, para transferi, kimlik