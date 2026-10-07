https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/mamdaniden-7-ekim-mesaji-vergilerimizin-savas-suclarini-finanse-ediyor-1109368859.html
Mamdani'den 7 Ekim mesajı: Vergilerimizin savaş suçlarını finanse ediyor
Mamdani'den 7 Ekim mesajı: Vergilerimizin savaş suçlarını finanse ediyor
Sputnik Türkiye
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 7 Ekim saldırılarının üçüncü yıl dönümünde İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını ‘soykırım’ olarak nitelendirdi. İşte detaylar...
2026-10-07T17:53+0300
2026-10-07T17:53+0300
2026-10-07T17:54+0300
dünya
zohran mamdani
mamdani
i̇srail
new york
ortadoğu
gazze
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107452623_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ce9920fc0e45c73249c891f5dcb95da3.jpg
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 7 Ekim'i "korkunç savaş suçlarının işlendiği" gün olarak nitelendirerek Hamas'ın saldırısında bin 100'den fazla İsraillinin öldürüldüğünü ve 251 kişinin rehin alındığını belirtti."Bu akıl almaz kaybı hala taşıyan birçok arkadaşımız ve komşumuzla birlikte yas tutuyoruz" ifadelerini kullanan Mamdani, ardından Gazze'deki duruma dikkat çekti.'Acı o gün başlamadı, o gün bitmedi'Mamdani, "Acı o gün başlamadı ve o gün bitmedi. Bunun yerine İsrail hükümetinin Gazze'de devam eden yıkıcı soykırımıyla sürdü" ifadelerini kullandı.Mamdani'nin, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucunda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybettiğini ve bu kişilerin 21 binden fazlasının çocuk olduğunu hatırlatarak "sözde ateşkesten" bu yana da bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü de ekledi.Mamdani, açıklamasında ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini de eleştirerek, "Vergilerimizin bu savaş suçlarını finanse ettiğini bilerek yas tutuyoruz" dedi.Mamdani, "İşgal ve apartheidın devam ettiği, savaş suçlarının cezasız kaldığı ve federal hükümetimizin her silah sevkiyatıyla bu suça ortak olmaya devam ettiği bir dünyayı kabul etmeyi reddetmeliyiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/uc-yil-oldu-israilin-gazzeye-saldirilari-3-yildonumunde-surerken-son-durum-ne-1109343316.html
i̇srail
new york
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107452623_37:0:946:682_1920x0_80_0_0_bd21db52f8d7f3fbd351b4cd8732ccc7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zohran mamdani, mamdani, i̇srail, new york, ortadoğu, gazze, haberler
zohran mamdani, mamdani, i̇srail, new york, ortadoğu, gazze, haberler
Mamdani'den 7 Ekim mesajı: Vergilerimizin savaş suçlarını finanse ediyor
17:53 07.10.2026 (güncellendi: 17:54 07.10.2026)
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 7 Ekim saldırılarının üçüncü yıl dönümünde İsrail'in Gazze'deki saldırıları için 'soykırım' ifadelerini kullandı. Mamdani, saldırının ardından yaşananların ‘7 Ekim'de başlayıp bitmediğini’ söylerken, ‘Vergilerimizin bu savaş suçlarını finanse ettiğini bilerek yas tutuyoruz’ dedi.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 7 Ekim'i "korkunç savaş suçlarının işlendiği" gün olarak nitelendirerek Hamas'ın saldırısında bin 100'den fazla İsraillinin öldürüldüğünü ve 251 kişinin rehin alındığını belirtti.
"Bu akıl almaz kaybı hala taşıyan birçok arkadaşımız ve komşumuzla birlikte yas tutuyoruz" ifadelerini kullanan Mamdani, ardından Gazze'deki duruma dikkat çekti.
'Acı o gün başlamadı, o gün bitmedi'
Mamdani, "Acı o gün başlamadı ve o gün bitmedi. Bunun yerine İsrail hükümetinin Gazze'de devam eden yıkıcı soykırımıyla sürdü" ifadelerini kullandı.
Mamdani'nin, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucunda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybettiğini ve bu kişilerin 21 binden fazlasının çocuk olduğunu hatırlatarak "sözde ateşkesten" bu yana da bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü de ekledi.
New York Belediye Başkanı, Gazze'deki can kayıplarının ambulansların hastaneler önünde beklediği sırada
İsrail tarafından bombalanması, yerleşim binalarına veya gazetecilere yönelik insansız hava aracı saldırıları ve sınır kapılarında insani yardım sevkiyatlarının geri çevrilmesiyle arttığını söyledi.
Mamdani, açıklamasında ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini de eleştirerek, "Vergilerimizin bu savaş suçlarını finanse ettiğini bilerek yas tutuyoruz" dedi.
Mamdani, "İşgal ve apartheidın devam ettiği, savaş suçlarının cezasız kaldığı ve federal hükümetimizin her silah sevkiyatıyla bu suça ortak olmaya devam ettiği bir dünyayı kabul etmeyi reddetmeliyiz" ifadelerini kullandı.