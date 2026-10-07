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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/mamdaniden-7-ekim-mesaji-vergilerimizin-savas-suclarini-finanse-ediyor-1109368859.html
Mamdani'den 7 Ekim mesajı: Vergilerimizin savaş suçlarını finanse ediyor
Mamdani'den 7 Ekim mesajı: Vergilerimizin savaş suçlarını finanse ediyor
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 7 Ekim saldırılarının üçüncü yıl dönümünde İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını ‘soykırım’ olarak nitelendirdi. İşte detaylar...
2026-10-07T17:53+0300
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 7 Ekim'i "korkunç savaş suçlarının işlendiği" gün olarak nitelendirerek Hamas'ın saldırısında bin 100'den fazla İsraillinin öldürüldüğünü ve 251 kişinin rehin alındığını belirtti."Bu akıl almaz kaybı hala taşıyan birçok arkadaşımız ve komşumuzla birlikte yas tutuyoruz" ifadelerini kullanan Mamdani, ardından Gazze'deki duruma dikkat çekti.'Acı o gün başlamadı, o gün bitmedi'Mamdani, "Acı o gün başlamadı ve o gün bitmedi. Bunun yerine İsrail hükümetinin Gazze'de devam eden yıkıcı soykırımıyla sürdü" ifadelerini kullandı.Mamdani'nin, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucunda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybettiğini ve bu kişilerin 21 binden fazlasının çocuk olduğunu hatırlatarak "sözde ateşkesten" bu yana da bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü de ekledi.Mamdani, açıklamasında ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini de eleştirerek, "Vergilerimizin bu savaş suçlarını finanse ettiğini bilerek yas tutuyoruz" dedi.Mamdani, "İşgal ve apartheidın devam ettiği, savaş suçlarının cezasız kaldığı ve federal hükümetimizin her silah sevkiyatıyla bu suça ortak olmaya devam ettiği bir dünyayı kabul etmeyi reddetmeliyiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/uc-yil-oldu-israilin-gazzeye-saldirilari-3-yildonumunde-surerken-son-durum-ne-1109343316.html
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zohran mamdani, mamdani, i̇srail, new york, ortadoğu, gazze, haberler
zohran mamdani, mamdani, i̇srail, new york, ortadoğu, gazze, haberler

Mamdani'den 7 Ekim mesajı: Vergilerimizin savaş suçlarını finanse ediyor

17:53 07.10.2026 (güncellendi: 17:54 07.10.2026)
© AP Photo / Angelina KatsanisMamdani, Netanyahu'yu tutuklama yetkileri olmadığını söyleyerek federal hükümete çağrı yaptı
Mamdani, Netanyahu'yu tutuklama yetkileri olmadığını söyleyerek federal hükümete çağrı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 7 Ekim saldırılarının üçüncü yıl dönümünde İsrail'in Gazze'deki saldırıları için 'soykırım' ifadelerini kullandı. Mamdani, saldırının ardından yaşananların ‘7 Ekim'de başlayıp bitmediğini’ söylerken, ‘Vergilerimizin bu savaş suçlarını finanse ettiğini bilerek yas tutuyoruz’ dedi.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 7 Ekim'i "korkunç savaş suçlarının işlendiği" gün olarak nitelendirerek Hamas'ın saldırısında bin 100'den fazla İsraillinin öldürüldüğünü ve 251 kişinin rehin alındığını belirtti.
"Bu akıl almaz kaybı hala taşıyan birçok arkadaşımız ve komşumuzla birlikte yas tutuyoruz" ifadelerini kullanan Mamdani, ardından Gazze'deki duruma dikkat çekti.

'Acı o gün başlamadı, o gün bitmedi'

Mamdani, "Acı o gün başlamadı ve o gün bitmedi. Bunun yerine İsrail hükümetinin Gazze'de devam eden yıkıcı soykırımıyla sürdü" ifadelerini kullandı.
Mamdani'nin, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucunda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybettiğini ve bu kişilerin 21 binden fazlasının çocuk olduğunu hatırlatarak "sözde ateşkesten" bu yana da bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü de ekledi.
New York Belediye Başkanı, Gazze'deki can kayıplarının ambulansların hastaneler önünde beklediği sırada İsrail tarafından bombalanması, yerleşim binalarına veya gazetecilere yönelik insansız hava aracı saldırıları ve sınır kapılarında insani yardım sevkiyatlarının geri çevrilmesiyle arttığını söyledi.
Mamdani, açıklamasında ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini de eleştirerek, "Vergilerimizin bu savaş suçlarını finanse ettiğini bilerek yas tutuyoruz" dedi.
Mamdani, "İşgal ve apartheidın devam ettiği, savaş suçlarının cezasız kaldığı ve federal hükümetimizin her silah sevkiyatıyla bu suça ortak olmaya devam ettiği bir dünyayı kabul etmeyi reddetmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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