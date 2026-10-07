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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/uc-yil-oldu-israilin-gazzeye-saldirilari-3-yildonumunde-surerken-son-durum-ne-1109343316.html
Üç yıl oldu: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3. yıldönümünde sürerken son durum ne?
Üç yıl oldu: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3. yıldönümünde sürerken son durum ne?
Sputnik Türkiye
İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıların üçüncü yıldönümünde, toplam 74 bin 228 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 175 bin 188 kişinin de yaralı... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T04:36+0300
2026-10-07T04:36+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
filistin
gazze
gazze şeridi
i̇srail
i̇srail-filistin
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7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar bugüne dek sürerek üçüncü yılını doldurdu. Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları 3 yılı geride bırakırken, Gazze'de durum Filistin toplumunun tamamını etkileyen bir felakete dönüştü.Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın 5 Ekim 2026 tarihli üç yıllık bilançosuna göre Gazze'de 74.228 Filistinli öldü, 175.188 kişi yaralandı. Ancak savaşın bilançosu sadece ölenler ve yaralananlar ile kalmıyor. Bakanlık yaklaşık 43.000 ağır/yaşamı değiştiren yaralanma, 5 bini aşkın amputasyon ve yaklaşık 10 bin ağır yaralı çocuk olduğunu bildirdi.Ayrıca Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından yaşanan ihlallerde 1.460 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 116 kişi yaralandı.Gazze'de yaralar sarılamıyorSavaş üçüncü yılına girmişken, Filistin'de hastanelerin önemi giderek artıyor. Ancak Filistin resmi haber ajansının son bildirdiği üç yıllık bilançoya göre, hastane ihtiyacı artarken hastaneler nitelik ve nicelik bakımından kötü durumda seyretmeye devam ediyor.Savaş öncesinde faaliyet gösteren 38 hastaneden yalnızca 22'si hizmet verebiliyor. Ayrıca Nasır Tıp Kompleksi bünyesindeki El-Tahrir Hastanesi'nin direktörü Dr. Ahmed el-Farra'nın aktardığına göre, hizmet verebilen hastanelerdeki toplam yatak sayısı yaklaşık 3.950'den 2.637'ye gerilerken, tanısal görüntüleme cihazlarının yüzde 62'si kullanılamaz hale geldi.Onlarca yaralıya yardımcı olmaya çalışan sağlık personellerii açısından da ciddi kayıplar yaşandı. WAFA'ye göre doktor sayısı yüzde 34.6 oranında azalarak yaklaşık 1.363'e düştü.İlaçlarda da durum benzer. WAFA, üç yıllık bilançosunda:Binaların yüzde 82'si hasarlı, çoğu tamamen yıkıldıBirleşmiş Milletler Uydu Merkezi'nin (UNOSAT) değerlendirmesine göre, 7 Ekim 2023-16 Haziran 2026 arasında Gazze'deki binaların yaklaşık yüzde 82'si hasar gördü. Toplam hasarlı bina sayısı 201 bin 290'a ulaştı.Bunların 134 bin 422'si tamamen yıkılırken, 13 bin 848'i ağır hasar aldı. Hasar gören konut, yani binadaki her bir daire, sayısı ise yaklaşık 328 bin 627 olarak belirlendi.Hasar durumu:Tablo giderek ağırlaşıyorİsrail'İn Gazze'ye saldırılarının üçüncü yılında her yeni saldırı durumu gittikçe kötüleştiriyor. Çeşitli kurumların yıl içerisinde Filistin'de ki son durumu ortaya koydukları raporlarda çocukların durumunuda gözler önüne serdi.
filistin
gazze
gazze şeridi
i̇srail
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filistin, gazze, gazze şeridi, i̇srail, i̇srail-filistin
filistin, gazze, gazze şeridi, i̇srail, i̇srail-filistin

Üç yıl oldu: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3. yıldönümünde sürerken son durum ne?

04:36 07.10.2026
Dünyanın pek çok ülkesinde Filistin yanlısı gösteriler yapılıyor
Dünyanın pek çok ülkesinde Filistin yanlısı gösteriler yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıların üçüncü yıldönümünde, toplam 74 bin 228 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 175 bin 188 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. Ateşkes kağıt üzerinde sürerken, İsail'in ateşkes ihlalleri ve üç yıldır süren ağır koşullar yaraların sarılmasını zorlaştırıyor.
7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar bugüne dek sürerek üçüncü yılını doldurdu. Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları 3 yılı geride bırakırken, Gazze'de durum Filistin toplumunun tamamını etkileyen bir felakete dönüştü.
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın 5 Ekim 2026 tarihli üç yıllık bilançosuna göre Gazze'de 74.228 Filistinli öldü, 175.188 kişi yaralandı. Ancak savaşın bilançosu sadece ölenler ve yaralananlar ile kalmıyor. Bakanlık yaklaşık 43.000 ağır/yaşamı değiştiren yaralanma, 5 bini aşkın amputasyon ve yaklaşık 10 bin ağır yaralı çocuk olduğunu bildirdi.
Ayrıca Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından yaşanan ihlallerde 1.460 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 116 kişi yaralandı.

Gazze'de yaralar sarılamıyor

Savaş üçüncü yılına girmişken, Filistin'de hastanelerin önemi giderek artıyor. Ancak Filistin resmi haber ajansının son bildirdiği üç yıllık bilançoya göre, hastane ihtiyacı artarken hastaneler nitelik ve nicelik bakımından kötü durumda seyretmeye devam ediyor.
Savaş öncesinde faaliyet gösteren 38 hastaneden yalnızca 22'si hizmet verebiliyor. Ayrıca Nasır Tıp Kompleksi bünyesindeki El-Tahrir Hastanesi'nin direktörü Dr. Ahmed el-Farra'nın aktardığına göre, hizmet verebilen hastanelerdeki toplam yatak sayısı yaklaşık 3.950'den 2.637'ye gerilerken, tanısal görüntüleme cihazlarının yüzde 62'si kullanılamaz hale geldi.
Onlarca yaralıya yardımcı olmaya çalışan sağlık personellerii açısından da ciddi kayıplar yaşandı. WAFA'ye göre doktor sayısı yüzde 34.6 oranında azalarak yaklaşık 1.363'e düştü.
İlaçlarda da durum benzer. WAFA, üç yıllık bilançosunda:
Hayat kurtaran en temen ilaçların yaklaşık yüzde 44'ünün tükendiğini,
Anestezi, insülin, intravenöz sıvılar, kemoterapi ilaçları ve diğer tıbbi malzemelerde ciddi kıtlık yaşandığını,
Radyoterapi ve açık kalp ameliyatı gibi kritik hizmetlerin askıya alındığını,
Tıbbi tahliye noktasında seyahat izni beklerken 2 bin 27 hastanın hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 21 bin kişinin tahliye edilmeyi beklediğini,
Yenidoğan bakımında kuvöz sayısının 162'den 122'ye düştüğünü bildirdi.

Binaların yüzde 82'si hasarlı, çoğu tamamen yıkıldı

Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi'nin (UNOSAT) değerlendirmesine göre, 7 Ekim 2023-16 Haziran 2026 arasında Gazze'deki binaların yaklaşık yüzde 82'si hasar gördü. Toplam hasarlı bina sayısı 201 bin 290'a ulaştı.
Bunların 134 bin 422'si tamamen yıkılırken, 13 bin 848'i ağır hasar aldı. Hasar gören konut, yani binadaki her bir daire, sayısı ise yaklaşık 328 bin 627 olarak belirlendi.
Hasar durumu:
Toplam: 201.290
Küçük hasar: 24.924
Orta hasar: 28.096
Ağır hasar: 13.848
Tamamen yıkılan: 134.422

Tablo giderek ağırlaşıyor

İsrail'İn Gazze'ye saldırılarının üçüncü yılında her yeni saldırı durumu gittikçe kötüleştiriyor. Çeşitli kurumların yıl içerisinde Filistin'de ki son durumu ortaya koydukları raporlarda çocukların durumunuda gözler önüne serdi.
Çocuklar, eğitim ve su ihtiyacında son veriler:

Alan

Sayı

Tarih

Kaynak

Öldürülen çocuklar

21.000+

5 Nisan 2026

PCBS / WAFA

Yaralanan çocuklar

44.000+

5 Nisan 2026

PCBS / WAFA

Yetim kalan çocuklar

58.000+

5 Nisan 2026

PCBS / WAFA

Öldürülen öğretmen/eğitim çalışanı

1.054

9 Haziran 2026

Filistin Eğitim Bakanlığı / WAFA

Gazze'de öldürülen okul öğrencisi

19.101+

9 Haziran 2026

Filistin Eğitim Bakanlığı

Tamamen yıkılan devlet okulları

179+

9 Haziran 2026

Filistin Eğitim Bakanlığı

Tamamen yıkılan üniversite binaları

63+

9 Haziran 2026

Filistin Eğitim Bakanlığı

Formal eğitimden mahrum öğrenciler

yaklaşık 700.000

5 Nisan 2026

PCBS / WAFA

Su tankerlerine bağımlı nüfus

yüzde 74

2 Ekim 2026

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