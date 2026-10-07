https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/uc-yil-oldu-israilin-gazzeye-saldirilari-3-yildonumunde-surerken-son-durum-ne-1109343316.html

Üç yıl oldu: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3. yıldönümünde sürerken son durum ne?

Üç yıl oldu: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3. yıldönümünde sürerken son durum ne?

Sputnik Türkiye

İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıların üçüncü yıldönümünde, toplam 74 bin 228 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 175 bin 188 kişinin de yaralı... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T04:36+0300

2026-10-07T04:36+0300

2026-10-07T04:36+0300

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filistin

gazze

gazze şeridi

i̇srail

i̇srail-filistin

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7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar bugüne dek sürerek üçüncü yılını doldurdu. Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları 3 yılı geride bırakırken, Gazze'de durum Filistin toplumunun tamamını etkileyen bir felakete dönüştü.Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın 5 Ekim 2026 tarihli üç yıllık bilançosuna göre Gazze'de 74.228 Filistinli öldü, 175.188 kişi yaralandı. Ancak savaşın bilançosu sadece ölenler ve yaralananlar ile kalmıyor. Bakanlık yaklaşık 43.000 ağır/yaşamı değiştiren yaralanma, 5 bini aşkın amputasyon ve yaklaşık 10 bin ağır yaralı çocuk olduğunu bildirdi.Ayrıca Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından yaşanan ihlallerde 1.460 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 116 kişi yaralandı.Gazze'de yaralar sarılamıyorSavaş üçüncü yılına girmişken, Filistin'de hastanelerin önemi giderek artıyor. Ancak Filistin resmi haber ajansının son bildirdiği üç yıllık bilançoya göre, hastane ihtiyacı artarken hastaneler nitelik ve nicelik bakımından kötü durumda seyretmeye devam ediyor.Savaş öncesinde faaliyet gösteren 38 hastaneden yalnızca 22'si hizmet verebiliyor. Ayrıca Nasır Tıp Kompleksi bünyesindeki El-Tahrir Hastanesi'nin direktörü Dr. Ahmed el-Farra'nın aktardığına göre, hizmet verebilen hastanelerdeki toplam yatak sayısı yaklaşık 3.950'den 2.637'ye gerilerken, tanısal görüntüleme cihazlarının yüzde 62'si kullanılamaz hale geldi.Onlarca yaralıya yardımcı olmaya çalışan sağlık personellerii açısından da ciddi kayıplar yaşandı. WAFA'ye göre doktor sayısı yüzde 34.6 oranında azalarak yaklaşık 1.363'e düştü.İlaçlarda da durum benzer. WAFA, üç yıllık bilançosunda:Binaların yüzde 82'si hasarlı, çoğu tamamen yıkıldıBirleşmiş Milletler Uydu Merkezi'nin (UNOSAT) değerlendirmesine göre, 7 Ekim 2023-16 Haziran 2026 arasında Gazze'deki binaların yaklaşık yüzde 82'si hasar gördü. Toplam hasarlı bina sayısı 201 bin 290'a ulaştı.Bunların 134 bin 422'si tamamen yıkılırken, 13 bin 848'i ağır hasar aldı. Hasar gören konut, yani binadaki her bir daire, sayısı ise yaklaşık 328 bin 627 olarak belirlendi.Hasar durumu:Tablo giderek ağırlaşıyorİsrail'İn Gazze'ye saldırılarının üçüncü yılında her yeni saldırı durumu gittikçe kötüleştiriyor. Çeşitli kurumların yıl içerisinde Filistin'de ki son durumu ortaya koydukları raporlarda çocukların durumunuda gözler önüne serdi.

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gazze şeridi

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filistin, gazze, gazze şeridi, i̇srail, i̇srail-filistin