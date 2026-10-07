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Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etti
Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, görevinden istifa etti. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından İzmir Şehir Tiyatroları'nda görev değişikliği yaşandı.İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, görevinden ayrıldığını açıkladı.Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa kararını "gördüğüm lüzum üzerine" ifadeleriyle duyurdu.
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levent üzümcü, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu
levent üzümcü, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu

Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etti

22:25 07.10.2026
© Fotoğraf : TwitterLevent Üzümcü
Levent Üzümcü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© Fotoğraf : Twitter
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, görevinden istifa etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından İzmir Şehir Tiyatroları'nda görev değişikliği yaşandı.
İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa kararını "gördüğüm lüzum üzerine" ifadeleriyle duyurdu.
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Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı
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