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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cemil-tugay-ak-partiye-katildi-cumhurbaskani-erdogan-rozetini-takti-1109350372.html
Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı
Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı
Sputnik Türkiye
CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katıldı. Tugay'ın rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T11:03+0300
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cemil tugay
ak parti
eyyüp kadir i̇nan
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aramıza katılan Cemil Tugay'a hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı. Tugay’ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.Cemil Tugay'dan açıklamaRozetin takılmasının ardından Tugay, "En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım. 7 buçuk yıldır belediye başkanıyım. Görev sürem boyunca hiç kimseyi ayırmadan hizmet ettim" dedi. "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" diyen Tugay, "Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın sözüdür" ifadelerini kullandı.Eyyüp Kadir İnan katılımı açıklamıştıÜç ay önce istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı sonrası CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımına ilişkin ilk açıklama Eyyüp Kadir İnan’dan gelmişti.Toplantı öncesinde gazetecilere konuşan İnan, şu ifadeleri kullanmıştı:“Bugün sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay katılacak. Hayırlı olsun.”30 Eylül’de Erdoğan ile görüşmüştüMutlak butlan kararı sonrası haziran ayında CHP’den istifa eden Cemil Tugay, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tugay, İzmir’in gündemindeki önemli konuların masada olduğunu ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi verdiklerini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cumhurbaskani-erdogan-ak-partili-milletvekillerine-sesleniyor-izmir-bugun-bir-baska-cok-coskulu-1109351460.html
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cemil tugay, ak parti, eyyüp kadir i̇nan, i̇zmir, ak parti genel merkezi
cemil tugay, ak parti, eyyüp kadir i̇nan, i̇zmir, ak parti genel merkezi

Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı

11:03 07.10.2026 (güncellendi: 12:41 07.10.2026)
Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı
Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katıldı. Tugay'ın rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Cemil Tugay, "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aramıza katılan Cemil Tugay'a hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı. Tugay’ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Cemil Tugay'dan açıklama

Cemil Tugay
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
Cemil Tugay
Rozetin takılmasının ardından Tugay, "En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım. 7 buçuk yıldır belediye başkanıyım. Görev sürem boyunca hiç kimseyi ayırmadan hizmet ettim" dedi.
"AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" diyen Tugay, "Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın sözüdür" ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnan katılımı açıklamıştı

Üç ay önce istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı sonrası CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımına ilişkin ilk açıklama Eyyüp Kadir İnan’dan gelmişti.
Toplantı öncesinde gazetecilere konuşan İnan, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bugün sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay katılacak. Hayırlı olsun.”

30 Eylül’de Erdoğan ile görüşmüştü

Mutlak butlan kararı sonrası haziran ayında CHP’den istifa eden Cemil Tugay, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tugay, İzmir’in gündemindeki önemli konuların masada olduğunu ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi verdiklerini belirtmişti.
Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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