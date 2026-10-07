https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/kosovanin-yeni-cumhurbaskani-lahey-sartiyla-secildi-justina-shiroka-pula-kimdir-1109362552.html

Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Lahey şartıyla seçildi: Justina Shiroka Pula kimdir?

Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Lahey şartıyla seçildi: Justina Shiroka Pula kimdir?

Sputnik Türkiye

Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Kosova Bilimler ve Sanatlar Akademisi (ASHAK) Başkanı 73 yaşındaki Justina Shiroka Pula ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

2026-10-07T15:08+0300

2026-10-07T15:08+0300

2026-10-07T15:08+0300

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Kosova Meclisi, ekonomist Justina Shiroka Pula'yı ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti. Oylamanın anayasal sürenin dolmasından hemen önce yapılmasıyla ülkede yeniden erken parlamento seçimine gidilmesinin önüne geçildi.Kosova Meclisi, 120 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada ekonomist Justina Shiroka Pula'yı ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti. Pula, gerekli çoğunluğun bir oy üzerinde, 81 oy alarak cumhurbaşkanı oldu.Oylamanın anayasal sürenin dolmasından hemen önce gerçekleştirilmesi, cumhurbaşkanının seçilememesi halinde gündeme gelecek erken parlamento seçiminin de önüne geçti. Pula, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu görev sadece bir kişiye ait değil. Vatandaşlarımıza ait. Tüm vatandaşların cumhurbaşkanı olacağım" dedi.Siyasi anlaşmayla seçildiPula'nın seçilmesi, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğindeki iktidardaki Vetevendosje (Kendin Karar Ver) Partisi ile muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) arasında varılan anlaşmanın ardından gerçekleşti.Anlaşmanın merkezinde, Kosova'nın Lahey'deki savaş suçları mahkemesinin yetkilerinin sınırlandırılması yer aldı.Mahkemenin verdiği cezaların fazla ağır olduğunu savunan göstericiler, pazartesi günü düzenlenen protestolarda söz konusu değişikliklerin onaylanmasını talep etti. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.Kosova'da cumhurbaşkanlığı neden kritik?Kosova'da cumhurbaşkanlığı makamı büyük ölçüde sembolik yetkilere sahip olsa da, siyasi krizlerin önemli kaynaklarından biri olabiliyor.Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için parlamentoda üçte iki çoğunluk gerekiyor. Siyasi partilerin aday üzerinde uzlaşmakta zorlanması, geçmişte cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasi istikrarsızlığa yol açmasına neden oldu.Justina Shiroka Pula kimdir?73 yaşındaki Justina Shiroka Pula, Kosova Bilimler ve Sanatlar Akademisi'nin başkanlığını yürütüyordu.Ekonomi profesörü olan Pula, 2008-2011 yılları arasında ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/eski-kosova-cumhurbaskani-hasim-taciye-25-yil-hapis-cezasi-1108809013.html

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