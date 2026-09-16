https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/eski-kosova-cumhurbaskani-hasim-taciye-25-yil-hapis-cezasi-1108809013.html

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

Sputnik Türkiye

Haşim Taçi, 96 kişinin ölümünden 'sorumlu' tutuldu. Karar, Kosova'da protesto gösterilerine neden oldu. İşte kararın detayları....

2026-09-16T13:39+0300

2026-09-16T13:39+0300

2026-09-16T14:35+0300

dünya

kosova

kosova kurtuluş ordusu (uçk)

kosova kurtuluş ordusu (kko)

abd

sırbistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103664/51/1036645167_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2e577db80eee0445923b5bccfc8207e7.jpg

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılma sürecinin yaşandığı 1998-99 savaşı sırasında işlenen savaş suçları nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Lahey'deki Kosova Özel Odaları tarafından verilen kararda 58 yaşındaki Taçi, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) üst düzey komutanı olduğu dönemde işlenen cinayet, işkence ve yasa dışı alıkoyma suçlarından suçlu bulundu.Mahkeme, UÇK mensuplarının siyasi rakipler ve Sırp güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı düşünülen kişilere yönelik eylemlerinde Thaçi'nin "suçlara aktif olarak katıldığı ve bunları teşvik ettiği" sonucuna vardı.96 kişinin ölümünden 'sorumlu' tutulduMahkemenin kararına göre Taçi, çatışma sırasında UÇK güçleri tarafından 96 siyasi muhalif ve Sırp güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı düşünülen kişinin öldürülmesiyle bağlantılı suçlardan hüküm giydi.Taçi ayrıca 385 kişinin keyfi ve yasa dışı şekilde alıkonulması, 303 kişinin işkence görmesi ve yaklaşık 50 kişinin zalimane muameleye maruz bırakılması suçlarından da mahkum edildi.Thaçi, karar okunurken sessizce durdu. Eski Kosova lideri dava boyunca hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve karara itiraz edebilecek.Savcılık 45 yıl istemiştiSavcılık, Thaçi ile birlikte yargılanan eski UÇK komutanları Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi için 45'er yıl hapis cezası talep etmişti.Ancak üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, insanlığa karşı suçlar kapsamında yöneltilen altı suçlamayı reddetti. Heyet, savcılığın bu suçların bir bütün olarak sivil nüfusa yönelik yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olduğunu yeterince ortaya koyamadığı sonucuna vardı.Karar, Kosova'da protesto edildiKarar, Kosova'da ve Sırbistan'da yakından takip edildi. 1998-99 savaşının mirası ve Kosova'nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesi, iki toplum arasındaki gerilimin temel başlıkları arasında bulunuyor.Kosova'nın başkenti Priştine'de binlerce kişi kararı büyük ekrandan takip etti. Kararın açıklanmasının ardından bazı göstericiler yuhalarken, kalabalık "Taçi, Taçi" sloganları attı; bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.Eski UÇK mensubu Raif Pllana, kararı "utanç verici" olarak nitelendirerek, "Bugünden itibaren Kosova'da barış olmayacak" dedi.Taçi kimdir?Taçi, Kosova'nın bağımsızlık mücadelesinde öne çıkan UÇK'nın en önemli siyasi ve askeri isimlerinden biri oldu. 1999'da Kosova'nın statüsüne ilişkin müzakerelerde Arnavut heyetine başkanlık etti.Kosova'nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından siyasi kariyerini sürdüren Taçi, başbakanlık yaptı ve daha sonra ülkenin cumhurbaşkanı oldu. 2020'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamalar nedeniyle Lahey'deki Kosova Özel Odaları tarafından yargılanmak üzere görevinden istifa etti ve gözaltına alındı. Mahkeme 2015'te kurulduLahey merkezli Kosova Özel Odaları, 2015'te uluslararası baskıların ardından, UÇK mensuplarının savaş sırasında ve sonrasında işlediği iddia edilen suçları soruşturmak ve yargılamak amacıyla kuruldu.Mahkemenin yargı yetkisi, 1 Ocak 1998 ile 31 Aralık 2000 arasında Kosova'da işlenen veya Kosova vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve Kosova yasalarındaki diğer suçları kapsıyor. Thaçi'nin davasında delil süreci Aralık 2025'te tamamlandı. Mahkeme kayıtlarına göre 134 tanık dinlendi ve nihai savunmalar Şubat 2026'da yapıldı. Karar 16 Eylül 2026'da açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20201109/kosova-lideri-thaci-insanliga-karsi-suc-ve-savas-suclarindan-ilk-kez-laheyde-yargic-karsisina-cikti-1043191297.html

kosova

abd

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kosova, kosova kurtuluş ordusu (uçk), kosova kurtuluş ordusu (kko), abd, sırbistan