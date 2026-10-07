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İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı: Yalının sahibi Derin Mermerci görüntüleri paylaştı
İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı: Yalının sahibi Derin Mermerci görüntüleri paylaştı
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Üsküdar'da bir yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı. Yalı sahibi Derin Mermerci, kaza anına ait görüntüleri paylaştı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
üsküdar
türkiye
yalı
derin mermerci
yolcu gemisi
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Üsküdar'da yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı.Yolcu vapuru gece saatlerinde yalıya girdiKandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi'ndeki tarihi bir yalıya ve iskele tarafında demirli halde bulunan tekneye henüz bilinmeyen nedenle yolcu vapuru çarptı.Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü.Büyük hasar oluştuKazada yaralanan olmazken, Derin Mermerci'ye ait olan yalının iskele tarafında ve teknede hasar meydana geldiği tespit edildi.'Polisimizin üzerine yok'Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapana Mermerci, polisin çok kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi, memnuniyetini dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240109/izmirde-rotadan-cikan-vapur-karaya-carpti--1079478637.html
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üsküdar
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üsküdar, türkiye, yalı, derin mermerci, yolcu gemisi
üsküdar, türkiye, yalı, derin mermerci, yolcu gemisi

İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı: Yalının sahibi Derin Mermerci görüntüleri paylaştı

09:20 07.10.2026 (güncellendi: 10:56 07.10.2026)
İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı: Yalının sahibi Derin Mermerci görüntüleri paylaştı
İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı: Yalının sahibi Derin Mermerci görüntüleri paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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Üsküdar'da bir yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı. Yalı sahibi Derin Mermerci, kaza anına ait görüntüleri paylaştı.
Üsküdar'da yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı.

Yolcu vapuru gece saatlerinde yalıya girdi

Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi'ndeki tarihi bir yalıya ve iskele tarafında demirli halde bulunan tekneye henüz bilinmeyen nedenle yolcu vapuru çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü.

Büyük hasar oluştu

Kazada yaralanan olmazken, Derin Mermerci'ye ait olan yalının iskele tarafında ve teknede hasar meydana geldiği tespit edildi.

'Polisimizin üzerine yok'

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapana Mermerci, polisin çok kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi, memnuniyetini dile getirdi:
'Ben evdeyken yatmak üzereyken tekne geliyor. Polisimizin üzerine yok, 14 dakikada falan geldiler. Bayıldım, böyle bir servis yok'
İzmir’de rotadan çıkan vapur karaya çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
TÜRKİYE
İzmir’de rotadan çıkan vapur karaya çarptı
9 Ocak 2024, 19:07
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