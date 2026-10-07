İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı: Yalının sahibi Derin Mermerci görüntüleri paylaştı
09:20 07.10.2026 (güncellendi: 10:56 07.10.2026)
İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı: Yalının sahibi Derin Mermerci görüntüleri paylaştı
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Üsküdar'da bir yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı. Yalı sahibi Derin Mermerci, kaza anına ait görüntüleri paylaştı.
Üsküdar'da yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı.
🛳️💥İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı 🎥Derin Mermerci'nin Boğaz kenarındaki tarihi yalısına gece saatlerinde yolcu vapuru çarptı. Mermerci kaza anı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı 📌Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 7, 2026
Yolcu vapuru gece saatlerinde yalıya girdi
Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi'ndeki tarihi bir yalıya ve iskele tarafında demirli halde bulunan tekneye henüz bilinmeyen nedenle yolcu vapuru çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü.
Büyük hasar oluştu
Kazada yaralanan olmazken, Derin Mermerci'ye ait olan yalının iskele tarafında ve teknede hasar meydana geldiği tespit edildi.
'Polisimizin üzerine yok'
Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapana Mermerci, polisin çok kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi, memnuniyetini dile getirdi:
'Ben evdeyken yatmak üzereyken tekne geliyor. Polisimizin üzerine yok, 14 dakikada falan geldiler. Bayıldım, böyle bir servis yok'
9 Ocak 2024, 19:07