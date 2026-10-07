https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/istanbulda-tarihi-yaliya-yolcu-vapuru-carpti-yalinin-sahibi-derin-mermerci-goruntuleri-paylasti-1109347464.html

İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı: Yalının sahibi Derin Mermerci görüntüleri paylaştı

İstanbul'da tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı: Yalının sahibi Derin Mermerci görüntüleri paylaştı

Sputnik Türkiye

Üsküdar'da bir yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı. Yalı sahibi Derin Mermerci, kaza anına ait görüntüleri paylaştı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T09:20+0300

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türki̇ye

üsküdar

türkiye

yalı

derin mermerci

yolcu gemisi

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Üsküdar'da yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı.Yolcu vapuru gece saatlerinde yalıya girdiKandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi'ndeki tarihi bir yalıya ve iskele tarafında demirli halde bulunan tekneye henüz bilinmeyen nedenle yolcu vapuru çarptı.Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü.Büyük hasar oluştuKazada yaralanan olmazken, Derin Mermerci'ye ait olan yalının iskele tarafında ve teknede hasar meydana geldiği tespit edildi.'Polisimizin üzerine yok'Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapana Mermerci, polisin çok kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi, memnuniyetini dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240109/izmirde-rotadan-cikan-vapur-karaya-carpti--1079478637.html

türki̇ye

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üsküdar, türkiye, yalı, derin mermerci, yolcu gemisi