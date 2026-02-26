https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/karakoyde-yolcu-vapuru-balikci-teknesine-carpti-denize-dusen-kisi-kurtarildi-1103836222.html
Karaköy’de yolcu vapuru balıkçı teknesine çarptı: Denize düşen kişi kurtarıldı
Karaköy’de yolcu vapuru balıkçı teknesine çarptı: Denize düşen kişi kurtarıldı
Karaköy İskelesi açıklarında özel bir yolcu vapuru, henüz bilinmeyen nedenle balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle alabora olan teknedeki bir kişi... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Karaköy’de yolcu vapuru balıkçı teknesine çarptı: Denize düşen kişi kurtarıldı
16:44 26.02.2026 (güncellendi: 16:59 26.02.2026)
Karaköy İskelesi açıklarında özel bir yolcu vapuru, henüz bilinmeyen nedenle balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle alabora olan teknedeki bir kişi denize düştü. Başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarılan H.K., hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarında yanaşma manevrası yapan özel bir yolcu vapuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekne alabora olurken, teknede bulunan bir kişi denize düştü.
Halat ve can simidiyle kurtarıldı
Denize düşen kişi, çevrede bulunan başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde sudan çıkarıldı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kimliği belirlenen kazazede H.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.