https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/istanbulda-lisede-bicakli-kavga-1i-agir-2-ogrenci-yarali-1109363530.html

İstanbul'da lisede bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralı

İstanbul'da lisede bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Biri ağır 2 öğrenci yaralandı. 16 yaşındaki saldırgan öğrenci gözaltında. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T15:36+0300

2026-10-07T15:36+0300

2026-10-07T15:44+0300

türki̇ye

okul saldırısı

bıçaklı saldırı

okul

esenyurt

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İstanbul Esenyurt'ta aynı lisede okuyan öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki öğrenci, 15 ve 14 yaşındaki iki öğrenciyi bıçakla yaraladı. Öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken saldırgan öğrenci gözaltına alındı. İki öğrenciyi bıçakla yaraladıHabertürk'ün haberine göre, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan lisede meydana gelen olayda, aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öğrenciler kavga etmeye başladı.Polisin yaptığı ilk incelemelerde 16 yaşındaki A.Ç.'nin, 15 yaşındaki A.E.A. ile 14 yaşındaki E.E.A.'yı bıçakla yaraladığı belirlendi. Olay sırasında aynı yerde bulunan 14 yaşındaki S.K. de yaralandı.Saldırgan öğrenci gözaltında İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.E.A., E.E.A. ve S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 16 yaşındaki A.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayati tehlikesi yok diyemiyoruz Okuldaki olayla ilgili açıklama yapan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Sınıf içerisinde bir öğrencimiz, 2 tane sınıf arkadaşını bıçakla yaralamış. Çocuklarımızın bir tanesinin durumu hafif, diğerinin 'hayati tehlikesi yok' diyemiyoruz. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" açıklaması yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rtuk-duyurdu-basaksehirde-okuldaki-bicakli-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-1109320089.html

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okul saldırısı, bıçaklı saldırı, okul, esenyurt