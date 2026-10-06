https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rtuk-duyurdu-basaksehirde-okuldaki-bicakli-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-1109320089.html
RTÜK duyurdu: Başakşehir'de okuldaki bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
RTÜK duyurdu: Başakşehir'de okuldaki bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T11:02+0300
2026-10-06T11:02+0300
2026-10-06T11:20+0300
türki̇ye
rtük
i̇stanbul başakşehir
okul saldırısı
yayın yasağı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin yayın yasağı getirdi. RTÜK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 06.10.2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca, Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. Karar gereğince soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır."
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rtük, i̇stanbul başakşehir, okul saldırısı, yayın yasağı
rtük, i̇stanbul başakşehir, okul saldırısı, yayın yasağı
RTÜK duyurdu: Başakşehir'de okuldaki bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
11:02 06.10.2026 (güncellendi: 11:20 06.10.2026)
İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin yayın yasağı getirdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 06.10.2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca, Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. Karar gereğince soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır."