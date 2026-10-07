Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/ispanyada-70-yil-yasadigi-zorla-evden-cikarilmisti-87-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1109372958.html
İspanya'da 70 yıl yaşadığı zorla evden çıkarılmıştı: 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İspanya'da 70 yıl yaşadığı zorla evden çıkarılmıştı: 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İspanya’da konut krizinin simge olaylarından biri haline gelen tahliyenin ardından hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal yaşamını yitirdi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T22:28+0300
2026-10-07T22:28+0300
dünya
i̇spanya
madrid
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109372801_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2a0e6a4da110f8f5e8a4812fdc95124.jpg
İspanya’da konut krizi ve erken seçimleri tetikleyen siyasi tartışmaların gölgesinde ülke genelinde protestolara neden olan tahliye vakasının ardından 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti.Abascal, eylül ayında 70 yılı aşkın süredir yaşadığı dairesinden, artan kira bedelini karşılayamadığı için sedyeyle zorla çıkarıldı. Tahliyenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.Madrid Kiracılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Maricarmen'in bugün vefat ettiğini üzülerek duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı. Birlik, Abascal'ın yaşadıklarını 'bu ülkenin tarihinde bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.Maricarmen Abascal'ın ölümü üzerine Madrid'de göstericiler toplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/ispanyada-konut-krizi-sokaga-tasmisti-acil-onlemler-devreye-sokuldu-1109344683.html
i̇spanya
madrid
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109372801_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_07bf989af65c1bb57d6283c168b20c1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇spanya, madrid
i̇spanya, madrid

İspanya'da 70 yıl yaşadığı zorla evden çıkarılmıştı: 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

22:28 07.10.2026
© REUTERS Violeta Santos Mouraİspanya’da konut krizinin simge olaylarından biri haline gelen tahliyenin ardından hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal yaşamını yitirdi. Maricarmen Abascal'ın ölümü üzerine Madrid'de göstericiler toplandı.
İspanya’da konut krizinin simge olaylarından biri haline gelen tahliyenin ardından hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal yaşamını yitirdi. Maricarmen Abascal'ın ölümü üzerine Madrid'de göstericiler toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© REUTERS Violeta Santos Moura
Abone ol
İspanya’da konut krizinin simge olaylarından biri haline gelen tahliyenin ardından hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal yaşamını yitirdi.
İspanya’da konut krizi ve erken seçimleri tetikleyen siyasi tartışmaların gölgesinde ülke genelinde protestolara neden olan tahliye vakasının ardından 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti.
Abascal, eylül ayında 70 yılı aşkın süredir yaşadığı dairesinden, artan kira bedelini karşılayamadığı için sedyeyle zorla çıkarıldı. Tahliyenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.
Madrid Kiracılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Maricarmen'in bugün vefat ettiğini üzülerek duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı. Birlik, Abascal'ın yaşadıklarını 'bu ülkenin tarihinde bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.
Maricarmen Abascal'ın ölümü üzerine Madrid'de göstericiler toplandı.
İspanyollar, başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda 26 Eylül'de kurdukları çadır eylemini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
DÜNYA
İspanya'da konut krizi sokağa taşmıştı: Acil önlemler devreye sokuldu
07:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала