https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/ispanyada-70-yil-yasadigi-zorla-evden-cikarilmisti-87-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1109372958.html

İspanya'da 70 yıl yaşadığı zorla evden çıkarılmıştı: 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İspanya'da 70 yıl yaşadığı zorla evden çıkarılmıştı: 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İspanya’da konut krizinin simge olaylarından biri haline gelen tahliyenin ardından hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal yaşamını yitirdi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T22:28+0300

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2026-10-07T22:28+0300

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İspanya’da konut krizi ve erken seçimleri tetikleyen siyasi tartışmaların gölgesinde ülke genelinde protestolara neden olan tahliye vakasının ardından 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti.Abascal, eylül ayında 70 yılı aşkın süredir yaşadığı dairesinden, artan kira bedelini karşılayamadığı için sedyeyle zorla çıkarıldı. Tahliyenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.Madrid Kiracılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Maricarmen'in bugün vefat ettiğini üzülerek duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı. Birlik, Abascal'ın yaşadıklarını 'bu ülkenin tarihinde bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.Maricarmen Abascal'ın ölümü üzerine Madrid'de göstericiler toplandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/ispanyada-konut-krizi-sokaga-tasmisti-acil-onlemler-devreye-sokuldu-1109344683.html

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