https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/icisleri-bakanligi-tarafindan-4-belediye-baskani-ve-bir-belediye-baskan-vekili-gorevden-1109342503.html

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 belediye başkanı ve bir belediye başkan vekili görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 belediye başkanı ve bir belediye başkan vekili görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı'nca, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ile Eyüpsultan Belediye... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T01:39+0300

2026-10-07T01:39+0300

2026-10-07T01:40+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

belediye başkanı

tutuklama

görevden uzaklaştırma

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekili geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldı.Bakanlığın açıklamasında belirtildiği şekilde Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" suçlamalarıyla Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlamalarıyla İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer "Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Seçer, bu kararla birlikte yürüttüğü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit "Rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Tuncer, bu kararla birlikte yürüttüğü Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu belediye başkanları ile belediye başkan vekilinin, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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i̇çişleri bakanlığı, belediye başkanı, tutuklama, görevden uzaklaştırma