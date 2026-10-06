https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/tezmen-ozelin-14-milyar-lirayi-sahsi-hesabina-aktardigini-belirleyince-savciliga-basvurdu-iddiasina-1109341718.html

'Tezmen, Özel'in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurdu' iddiasına açıklama

'Tezmen, Özel'in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurdu' iddiasına açıklama

Sputnik Türkiye

Başsavcılıktan, 'Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tezmen'in, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Özel'in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T23:51+0300

2026-10-06T23:51+0300

2026-10-07T00:21+0300

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cumhuriyet başsavcılığı

kripto

savcılık

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında yer alan haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından itibaren yapılan tüm yurtdışı transferleri, para ve kripto varlık hareketlerini ham veri olarak talep etti.Aralarında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı gibi çok sayıda üst düzey holding ve portföy yöneticisi tutuklandı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ifadelerinin ardından serbest kaldı. Genişleyen soruşturma kapsamında dalgalar halinde yapılan gözaltı ve operasyonların ardından toplam tutuklu sayısı 85'e ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/istanbulda-yatirim-dolandiriciligi-sebekelerine-operasyon-95-kisi-gozaltina-alindi-1109340249.html

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