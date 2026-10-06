https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/somada-5-iscinin-hayatini-kaybettigi-maden-gocugu-sorusturmasinda-9-supheli-tutuklandi-1109311386.html

Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğü soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğü soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T00:29+0300

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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/somadaki-maden-faciasiyla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-5-madenci-hayatini-kaybetmisti-1109231746.html

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