https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/goksel-arsoy-son-yolculuguna-ugurlandi-hastane-gormeden-ailesiyle-kendi-yataginda-yumusakca-gitti-1109363308.html

Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı: 'Hastane görmeden ailesiyle, kendi yatağında yumuşakça gitti babam'

Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı: 'Hastane görmeden ailesiyle, kendi yatağında yumuşakça gitti babam'

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un cenazesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının oğlu Gökhan Arsoy "Çok az... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T15:31+0300

2026-10-07T15:31+0300

2026-10-07T15:32+0300

yaşam

göksel arsoy

zincirlikuyu mezarlığı

i̇stanbul

yeşilçam

birol güven

gökhan arsoy

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Sanatçı Göksel Arsoy, son yolculuğuna uğurlandı.Sevenleri akın ettiArsoy için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları ile siyaset, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.Törende taziyeleri kabul eden kızı Aşkım Arsoy Sağıroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Baba kaybı çok zor ama gurur duyuyorum ki çok seveni var, çok güzel bir şey. Her zaman adını yaşatacağız." dedi.Kızı Sağıroğlu: Yeşilçam onun hayatıydıYeşilçam'ın, babası için çok şey ifade ettiğini dile getiren Sağıroğlu, "Yeşilçam onun hayatıydı uzun süre ama zamanında bıraktı. Hep 'Ben zamanında bıraktım.' derdi. Ticarete atıldı. Hayatını başka türlü devam ettirdi ama ona rağmen hiçbir zaman unutulmadı bu çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.Oğlu Arsoy: Sinema ve sahne sanatçısıydıSanatçının oğlu Gökhan Arsoy ise babasının çok özel bir hayat sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:Torunu Emir Sağıroğlu da dedesini kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duyduğunu aktararak, torunu olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.Birol Güven: Paha biçilmez bir hazine üzerinde oturuyoruzCenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bir efsaneyi daha kaybettiklerinin altını çizerek, "Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bizde öyle derin izler bıraktı ve öyle duygular yaşattılar ki bize. Hepsi gerçekten bize bir hazine devretti. Çok kıymetli bir arşivimiz var. Onun üzerine inşa ettiğimiz çok büyük endüstriye sahibiz şu anda. Türkiye gerçekten büyük bir sinema ülkesi ve biz bunu onlara borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.Halil Ergün: Koşa koşa gidip seyrederdikOyuncu Halil Ergün ise Göksel Arsoy'un sinema için büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Çok özel bir insandı inanın. Zenginliğidir sinemamızın, Göksel Arsoy ve onunla beraber sinemayı devam ettirenler. Kasabamızda sinemamız vardı,. Onların filmleri gelirdi. Haftada iki tane film gelirdi. Onlar, koşa koşa seyrettiğimiz insanlardı." ifadelerine yer verdi.Üzerine Galatasaray bayrağı ile adını taşıyan kitapların konulduğu cenaze, törenin ardından omuzlara alınarak son yolculuğuna uğurlandı.Kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncunun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/unlu-oyuncu-goksel-arsoy-hayatini-kaybetti-turk-sinemasinin-altin-cocuguydu-1109299087.html

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göksel arsoy, zincirlikuyu mezarlığı, i̇stanbul, yeşilçam, birol güven, gökhan arsoy