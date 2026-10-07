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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/goksel-arsoy-son-yolculuguna-ugurlandi-hastane-gormeden-ailesiyle-kendi-yataginda-yumusakca-gitti-1109363308.html
Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı: 'Hastane görmeden ailesiyle, kendi yatağında yumuşakça gitti babam'
Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı: 'Hastane görmeden ailesiyle, kendi yatağında yumuşakça gitti babam'
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un cenazesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının oğlu Gökhan Arsoy "Çok az... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T15:31+0300
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Sanatçı Göksel Arsoy, son yolculuğuna uğurlandı.Sevenleri akın ettiArsoy için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları ile siyaset, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.Törende taziyeleri kabul eden kızı Aşkım Arsoy Sağıroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Baba kaybı çok zor ama gurur duyuyorum ki çok seveni var, çok güzel bir şey. Her zaman adını yaşatacağız." dedi.Kızı Sağıroğlu: Yeşilçam onun hayatıydıYeşilçam'ın, babası için çok şey ifade ettiğini dile getiren Sağıroğlu, "Yeşilçam onun hayatıydı uzun süre ama zamanında bıraktı. Hep 'Ben zamanında bıraktım.' derdi. Ticarete atıldı. Hayatını başka türlü devam ettirdi ama ona rağmen hiçbir zaman unutulmadı bu çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.Oğlu Arsoy: Sinema ve sahne sanatçısıydıSanatçının oğlu Gökhan Arsoy ise babasının çok özel bir hayat sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:Torunu Emir Sağıroğlu da dedesini kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duyduğunu aktararak, torunu olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.Birol Güven: Paha biçilmez bir hazine üzerinde oturuyoruzCenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bir efsaneyi daha kaybettiklerinin altını çizerek, "Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bizde öyle derin izler bıraktı ve öyle duygular yaşattılar ki bize. Hepsi gerçekten bize bir hazine devretti. Çok kıymetli bir arşivimiz var. Onun üzerine inşa ettiğimiz çok büyük endüstriye sahibiz şu anda. Türkiye gerçekten büyük bir sinema ülkesi ve biz bunu onlara borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.Halil Ergün: Koşa koşa gidip seyrederdikOyuncu Halil Ergün ise Göksel Arsoy'un sinema için büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Çok özel bir insandı inanın. Zenginliğidir sinemamızın, Göksel Arsoy ve onunla beraber sinemayı devam ettirenler. Kasabamızda sinemamız vardı,. Onların filmleri gelirdi. Haftada iki tane film gelirdi. Onlar, koşa koşa seyrettiğimiz insanlardı." ifadelerine yer verdi.Üzerine Galatasaray bayrağı ile adını taşıyan kitapların konulduğu cenaze, törenin ardından omuzlara alınarak son yolculuğuna uğurlandı.Kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncunun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/unlu-oyuncu-goksel-arsoy-hayatini-kaybetti-turk-sinemasinin-altin-cocuguydu-1109299087.html
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göksel arsoy, zincirlikuyu mezarlığı, i̇stanbul, yeşilçam, birol güven, gökhan arsoy
göksel arsoy, zincirlikuyu mezarlığı, i̇stanbul, yeşilçam, birol güven, gökhan arsoy

Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı: 'Hastane görmeden ailesiyle, kendi yatağında yumuşakça gitti babam'

15:31 07.10.2026 (güncellendi: 15:32 07.10.2026)
© Bünyamin ÇelikGöksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı
Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© Bünyamin Çelik
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Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un cenazesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının oğlu Gökhan Arsoy "Çok az insana nasip olacak bir hayat yaşadı ve kendi evinde hastane görmeden ailesiyle, kendi yatağında yumuşakça gitti babam" dedi.
Sanatçı Göksel Arsoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Sevenleri akın etti

Arsoy için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları ile siyaset, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Törende taziyeleri kabul eden kızı Aşkım Arsoy Sağıroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Baba kaybı çok zor ama gurur duyuyorum ki çok seveni var, çok güzel bir şey. Her zaman adını yaşatacağız." dedi.
© Bünyamin ÇelikGöksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı
Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı
© Bünyamin Çelik

Kızı Sağıroğlu: Yeşilçam onun hayatıydı

Yeşilçam'ın, babası için çok şey ifade ettiğini dile getiren Sağıroğlu, "Yeşilçam onun hayatıydı uzun süre ama zamanında bıraktı. Hep 'Ben zamanında bıraktım.' derdi. Ticarete atıldı. Hayatını başka türlü devam ettirdi ama ona rağmen hiçbir zaman unutulmadı bu çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Oğlu Arsoy: Sinema ve sahne sanatçısıydı

Sanatçının oğlu Gökhan Arsoy ise babasının çok özel bir hayat sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Çok az insana nasip olacak bir hayat yaşadı ve kendi evinde hastane görmeden ailesiyle, kendi yatağında yumuşakça gitti babam. Tabii çok büyük bir değer kayboldu. Sadece sinema değil aynı zamanda sahne sanatçısıydı. Öyle anılmayı istedi benden. 'Ben sadece sinema değil, sinema ve sahne sanatçısıyım.' dedi. Yıllarca Yeşilçam'da emek verdi. Yeşilçam'dan geçenler arasında en uzun yıllar sahnede yer aldı. Sonrasında birçok faaliyette, birçok başkanlıklarda bulundu. Çok özel bir insandı. Kendini yetiştirmiş ve özel olmuş. Çok büyük bir karakterdi babam. Allah rahmet eylesin."
Torunu Emir Sağıroğlu da dedesini kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duyduğunu aktararak, torunu olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Birol Güven: Paha biçilmez bir hazine üzerinde oturuyoruz

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bir efsaneyi daha kaybettiklerinin altını çizerek, "Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bizde öyle derin izler bıraktı ve öyle duygular yaşattılar ki bize. Hepsi gerçekten bize bir hazine devretti. Çok kıymetli bir arşivimiz var. Onun üzerine inşa ettiğimiz çok büyük endüstriye sahibiz şu anda. Türkiye gerçekten büyük bir sinema ülkesi ve biz bunu onlara borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Halil Ergün: Koşa koşa gidip seyrederdik

Oyuncu Halil Ergün ise Göksel Arsoy'un sinema için büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Çok özel bir insandı inanın. Zenginliğidir sinemamızın, Göksel Arsoy ve onunla beraber sinemayı devam ettirenler. Kasabamızda sinemamız vardı,. Onların filmleri gelirdi. Haftada iki tane film gelirdi. Onlar, koşa koşa seyrettiğimiz insanlardı." ifadelerine yer verdi.
Üzerine Galatasaray bayrağı ile adını taşıyan kitapların konulduğu cenaze, törenin ardından omuzlara alınarak son yolculuğuna uğurlandı.
Kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncunun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
Göksel Arsoy sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
YAŞAM
Ünlü oyuncu Göksel Arsoy hayatını kaybetti: Türk sinemasının 'Altın Çocuğu'ydu
5 Ekim, 13:40
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