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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/unlu-oyuncu-goksel-arsoy-hayatini-kaybetti-turk-sinemasinin-altin-cocuguydu-1109299087.html
Ünlü oyuncu Göksel Arsoy hayatını kaybetti: Türk sinemasının 'Altın Çocuğu'ydu
Ünlü oyuncu Göksel Arsoy hayatını kaybetti: Türk sinemasının 'Altın Çocuğu'ydu
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Göksel Arsoy hayatını kaybetti. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T13:40+0300
2026-10-05T13:43+0300
yaşam
göksel arsoy
hayatını kaybetti
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Türk sinemasının usta isimlerinden Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda filmde rol alan ve Türk sinemasında 'Altın Çocuk' takma adıyla tanınan Arsoy, bir çok ödülün de sahibiydi. Göksel Arsoy kimdir?1957 yılında Kara Günlerim isimli filme sinemaya adım atan ünlü isim, 1959 yılında oynadığı Samanyolu adlı filmiyle ün yaptı. Türk sinemasında 'Altın Çocuk' olarak tanınan ünlü isim, 1999'da 36. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştür. Ayrıca kendi adına bir film şirketi kurarak prodüktörlük yaptı. 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.FilmografisiUnutulmayanlar - 2006Asla Unutma - 2005Mirasyediler - 1995Dost Bildiklerim - 1978Sürtük - 1970Altın Avcıları - 1968Yayla Kızı Yıldız - 1967Ortaşark Yanıyor - 1967Son Kurban - 1967Altın Çocuk Beyrut'ta - 1967Kenarın Dilberi - 1966Altın Çocuk - 1966İsyancılar - 1965Yıldızların Altında - 1965Son Darbe - 1965Kırk Küçük Anne - 1964Yılların Ardından - 1964Evcilik Oyunu - 1964Kızgın Delikanlı - 1964Kezban - 1963Makber - 1963Şafak Bekçileri - 1963Genç Kızların Sevgilisi - 1963Kahpe - 1963Leyla İle Mecnun Gibi - 1963Cicican - 1963Beyaz Güvercin - 1963Bulunmaz Uşak - 1963Aşka Karşı Gelinmez - 1962Öldüren Bahar - 1962Yalnızlar İçin - 1962Aşk Merdiveni - 1962Esir Kuş - 1962Ne Şeker Şey - 1962Gençlik Hülyaları - 1962Billur Köşk - 1962Kiralık Koca - 1962Gönül Avcısı - 1962Gümüş Gerdanlık - 1962Küçük Beyefendi - 1962Akasyalar Açarken - 1962Şehirdeki Yabancı - 1962Biz de Arkadaş mıyız? - 1962Aşkın Saati Gelince - 1961Bir Demet Yasemen - 1961Bir Yaz Yağmuru - 1961Bülbül Yuvası - 1961Yaban Gülü - 1961Seni Kaybedersem - 1961Yavru Kuş - 1961Bir Bahar Akşamı - 1961Boş Yuva - 1961İki Aşk Arasında - 1961Kızıl Vazo - 1961Melekler Şahidimdir - 1961Zavallı Necdet - 1961Unutamadığım Kadın - 1961Güneş Doğmasın - 1961Bir Yaz Yağmuru - 1960Nilüfer Orman Çiçeği - 1960Satın Alınan Adam - 1960Taş Bebek - 1960Aşk Rüzgarı - 1960Ömrüm Böyle Geçti - 1959Samanyolu - 1959Kelepçe - 1958Ham Meyva - 1957Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler - 1957
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göksel arsoy, hayatını kaybetti
göksel arsoy, hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Göksel Arsoy hayatını kaybetti: Türk sinemasının 'Altın Çocuğu'ydu

13:40 05.10.2026 (güncellendi: 13:43 05.10.2026)
Göksel Arsoy sosyal medya
Göksel Arsoy sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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Usta oyuncu Göksel Arsoy hayatını kaybetti.
Türk sinemasının usta isimlerinden Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda filmde rol alan ve Türk sinemasında 'Altın Çocuk' takma adıyla tanınan Arsoy, bir çok ödülün de sahibiydi.
Göksel Arsoy sosyal medya
Göksel Arsoy sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
Göksel Arsoy sosyal medya

Göksel Arsoy kimdir?

1957 yılında Kara Günlerim isimli filme sinemaya adım atan ünlü isim, 1959 yılında oynadığı Samanyolu adlı filmiyle ün yaptı. Türk sinemasında 'Altın Çocuk' olarak tanınan ünlü isim, 1999'da 36. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştür. Ayrıca kendi adına bir film şirketi kurarak prodüktörlük yaptı. 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Filmografisi
Unutulmayanlar - 2006
Asla Unutma - 2005
Mirasyediler - 1995
Dost Bildiklerim - 1978
Sürtük - 1970
Altın Avcıları - 1968
Yayla Kızı Yıldız - 1967
Ortaşark Yanıyor - 1967
Son Kurban - 1967
Altın Çocuk Beyrut'ta - 1967
Kenarın Dilberi - 1966
Altın Çocuk - 1966
İsyancılar - 1965
Yıldızların Altında - 1965
Son Darbe - 1965
Kırk Küçük Anne - 1964
Yılların Ardından - 1964
Evcilik Oyunu - 1964
Kızgın Delikanlı - 1964
Kezban - 1963
Makber - 1963
Şafak Bekçileri - 1963
Genç Kızların Sevgilisi - 1963
Kahpe - 1963
Leyla İle Mecnun Gibi - 1963
Cicican - 1963
Beyaz Güvercin - 1963
Bulunmaz Uşak - 1963
Aşka Karşı Gelinmez - 1962
Öldüren Bahar - 1962
Yalnızlar İçin - 1962
Aşk Merdiveni - 1962
Esir Kuş - 1962
Ne Şeker Şey - 1962
Gençlik Hülyaları - 1962
Billur Köşk - 1962
Kiralık Koca - 1962
Gönül Avcısı - 1962
Gümüş Gerdanlık - 1962
Küçük Beyefendi - 1962
Akasyalar Açarken - 1962
Şehirdeki Yabancı - 1962
Biz de Arkadaş mıyız? - 1962
Aşkın Saati Gelince - 1961
Bir Demet Yasemen - 1961
Bir Yaz Yağmuru - 1961
Bülbül Yuvası - 1961
Yaban Gülü - 1961
Seni Kaybedersem - 1961
Yavru Kuş - 1961
Bir Bahar Akşamı - 1961
Boş Yuva - 1961
İki Aşk Arasında - 1961
Kızıl Vazo - 1961
Melekler Şahidimdir - 1961
Zavallı Necdet - 1961
Unutamadığım Kadın - 1961
Güneş Doğmasın - 1961
Bir Yaz Yağmuru - 1960
Nilüfer Orman Çiçeği - 1960
Satın Alınan Adam - 1960
Taş Bebek - 1960
Aşk Rüzgarı - 1960
Ömrüm Böyle Geçti - 1959
Samanyolu - 1959
Kelepçe - 1958
Ham Meyva - 1957
Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler - 1957

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