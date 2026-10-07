https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fransadaki-lise-protestolarinda-son-durum-dunku-eylemlere-yuzbinler-katildi-polisin-sert-1109364357.html
Fransa'daki lise protestolarında son durum: Dünkü eylemlere yüzbinler katıldı, polisin sert müdahalelerine tepki
Fransa'daki lise protestolarında son durum: Dünkü eylemlere yüzbinler katıldı, polisin sert müdahalelerine tepki
Sputnik Türkiye
Fransa'da haftalardır devam eden öğrenci protestoları ülke sınırlarını aşarak Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayılmaya başladı. Eylemler Belçika'ya da sıçradı. İşte son durum...
2026-10-07T16:01+0300
2026-10-07T16:01+0300
2026-10-07T16:41+0300
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Fransa'da eğitim bütçesindeki kesintiler, okullardaki personel yetersizliği ve kötüleşen eğitim koşullarına karşı başlayan öğrenci protestoları Avrupa'nın diğer ülkelerine de sıçramaya başladı.Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya bölgesindeki Liege kentinde bu ay düzenlenen öğrenci protestolarıyla bağlantılı olarak en az 107 kişi gözaltına alındı. Belga haber ajansına göre kentte öğretmenler de greve çıktı.Fransa'daki protestolar ise büyümeye devam ediyor.Fransa'da yüz binlerce kişi sokağa çıktıSalı günü ülke genelinde yüz binlerce öğrenci, öğretmen, sendika üyesi ve velinin katıldığı gösteriler düzenlendi.Fransa İçişleri Bakanlığı, gösterilere yaklaşık 250 bin kişinin katıldığını açıklarken, protestoların organizatörleri bu sayının 450 bine yaklaştığını bildirdi.Ülkedeki yaklaşık 3 bin 700 lisenin 891'inde dersler çeşitli nedenlerle tamamen veya kısmen aksadı. Yükseköğretim kurumlarının da yaklaşık yüzde 40'ında eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğradığı bildirildi.Paris'te sert polis müdahaleleriParis'te öğrenciler, Sciences Po Üniversitesi çevresindeki Boulevard Saint-Germain'de barikat kurdu. Polis, öğrencileri dağıtmak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı.Protestolar sırasında bir gencin elinin kopmasının ardından Fransız hükümeti, lise öğrencilerinin gösterilerinde polis tarafından kullanılan ses bombalarının kullanımını geçici olarak askıya aldı.Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olayla ilgili olarak bir polis memurunun suçlandığını ve protestolarda polisin müdahalesine ilişkin 18 ayrı iç soruşturma başlatıldığını açıkladı.Lecornu'un 'diyalog' çağrısına sert yanıtFransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülke genelindeki gösterilerin ardından lise öğrencileriyle diyalog çağrısı yaptı.Lecornu, "Lise öğrencilerinin sesi değerlidir ve duyulmalıdır" ifadelerini kullanarak okullarda öğrencilerin ve personelin sorunlarını dile getirebilmesi için çarşamba günü ders programında yarım günlük zaman ayrılacağını açıkladı.Ancak öğrenci sendikası lideri Ryad Rani, hükümetin girişimini "tartışmayı susturmak ve zaman kazanmak için bir başka girişim" olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/zaharovadan-fransiz-polisinin-gostericilere-mudahalesine-tepki-1109341583.html
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Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
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Fransa'daki lise protestolarında son durum
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Fransa'daki lise protestolarında son durum
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fransa, haberler, avrupa, valonya, liege, 'tuổi trẻ' (gençlik) gazetesi, fransa i̇çişleri bakanlığı, belga
fransa, haberler, avrupa, valonya, liege, 'tuổi trẻ' (gençlik) gazetesi, fransa i̇çişleri bakanlığı, belga
Fransa'daki lise protestolarında son durum: Dünkü eylemlere yüzbinler katıldı, polisin sert müdahalelerine tepki
16:01 07.10.2026 (güncellendi: 16:41 07.10.2026)
Özel
Fransa'da haftalardır devam eden öğrenci protestoları ülke sınırlarını aşarak Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayılmaya başladı. Belçika'nın Liege kentinde düzenlenen gösterilerde en az 107 kişi gözaltına alınırken, öğretmenler de greve gitti. Fransa’da gözaltı sayısı 7 bine yaklaşırken tartışmalar üzerine gaz bombası kullanımı yasaklandı.
Fransa'da eğitim bütçesindeki kesintiler, okullardaki personel yetersizliği ve kötüleşen eğitim koşullarına karşı başlayan öğrenci protestoları Avrupa'nın diğer ülkelerine de sıçramaya başladı.
Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya bölgesindeki Liege kentinde bu ay düzenlenen öğrenci protestolarıyla bağlantılı olarak en az 107 kişi gözaltına alındı. Belga haber ajansına göre kentte öğretmenler de greve çıktı.
Fransa'daki protestolar ise büyümeye devam ediyor.
Fransa'da yüz binlerce kişi sokağa çıktı
Salı günü ülke genelinde yüz binlerce öğrenci, öğretmen, sendika üyesi ve velinin katıldığı gösteriler düzenlendi.
Fransa İçişleri Bakanlığı, gösterilere yaklaşık 250 bin kişinin katıldığını açıklarken, protestoların organizatörleri bu sayının 450 bine yaklaştığını bildirdi.
Gösteriler sırasında 488 kişi gözaltına alınırken, ülkede protestolar başladığından bu yana gözaltına alınan kişi sayısı 6 bin 547
kişiye ulaştı.
Ülkedeki yaklaşık 3 bin 700 lisenin 891'inde dersler çeşitli nedenlerle tamamen veya kısmen aksadı. Yükseköğretim kurumlarının da yaklaşık yüzde 40'ında eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğradığı bildirildi.
Paris'te sert polis müdahaleleri
Paris'te öğrenciler, Sciences Po Üniversitesi çevresindeki Boulevard Saint-Germain'de barikat kurdu. Polis, öğrencileri dağıtmak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Protestolar sırasında bir gencin elinin kopmasının ardından Fransız hükümeti, lise öğrencilerinin gösterilerinde polis tarafından kullanılan ses bombalarının kullanımını geçici olarak askıya aldı.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olayla ilgili olarak bir polis memurunun suçlandığını ve protestolarda polisin müdahalesine ilişkin 18 ayrı iç soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Lecornu'un 'diyalog' çağrısına sert yanıt
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülke genelindeki gösterilerin ardından lise öğrencileriyle diyalog çağrısı yaptı.
Lecornu, "Lise öğrencilerinin sesi değerlidir ve duyulmalıdır" ifadelerini kullanarak okullarda öğrencilerin ve personelin sorunlarını dile getirebilmesi için çarşamba günü ders programında yarım günlük zaman ayrılacağını açıkladı.
Ancak öğrenci sendikası lideri Ryad Rani, hükümetin girişimini "tartışmayı susturmak ve zaman kazanmak için bir başka girişim" olarak nitelendirdi.