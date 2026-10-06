https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/zaharovadan-fransiz-polisinin-gostericilere-mudahalesine-tepki-1109341583.html

Zaharova’dan Fransız polisinin göstericilere müdahalesine tepki

Zaharova’dan Fransız polisinin göstericilere müdahalesine tepki

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’da eğitim sistemindeki sorunları protesto eden gençlere polisin güç kullanmasına tepki göstererek... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T23:14+0300

2026-10-06T23:14+0300

2026-10-06T23:14+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

fransa

paris

protesto

polis müdahalesi

kaja kallas

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b539d386b2dd4f89861d27369dd5ad91.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’da gençlerin katıldığı protestolara polisin müdahalesini Telegram hesabından değerlendirdi.Zaharova, “Paris’te polisin kendi çocuklarını hırpalaması normal karşılanıyor. Elysee Sarayı’nın endişeleri ve insan hakları duyarlılığı nerede? Kaja Kallas ile ‘güzel bahçenin’ diğer sakinlerinden de ses çıkmıyor. Ses verin” ifadelerini kullandı.Protestolar neden başladı?Gösteriler, ilk olarak geçen ay Paris bölgesindeki liselerde eğitim koşullarına ilişkin eylemlerle başladı. Daha sonra lise öğrencileri sendikalarının çağrısıyla ülke çapına yayıldı ve üniversite öğrencileri, veliler ve büyük sendikalar da eylemlere katıldı.Öğrenciler, sınıfların aşırı kalabalık olmasından, öğretmen ve diğer personel eksikliğinden ve okul binalarının bakımsızlığından şikayet ediyor. Union Syndicale Lyceenne, yükseköğretimde 150 bin yeni kontenjan açılması, okulların acil onarımı için 10 milyar avro ayrılması ve çok sayıda öğretmen istihdam edilmesi taleplerini dile getiriyor.Bazı öğrenciler ise taleplerinin yalnızca eğitim bütçesiyle sınırlı olmadığını, geleceklerine ilişkin daha geniş kaygılar taşıdıklarını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransada-ogrenci-protestolari-ulke-geneline-yayildi-veliler-de-katildi-catismalar-siddetlendi-1109330800.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, paris, protesto, polis müdahalesi, kaja kallas, avrupa birliği