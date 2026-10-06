https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/zaharovadan-fransiz-polisinin-gostericilere-mudahalesine-tepki-1109341583.html
Zaharova’dan Fransız polisinin göstericilere müdahalesine tepki
Zaharova’dan Fransız polisinin göstericilere müdahalesine tepki
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’da eğitim sistemindeki sorunları protesto eden gençlere polisin güç kullanmasına tepki göstererek... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T23:14+0300
2026-10-06T23:14+0300
2026-10-06T23:14+0300
dünya
mariya zaharova
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fransa
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protesto
polis müdahalesi
kaja kallas
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’da gençlerin katıldığı protestolara polisin müdahalesini Telegram hesabından değerlendirdi.Zaharova, “Paris’te polisin kendi çocuklarını hırpalaması normal karşılanıyor. Elysee Sarayı’nın endişeleri ve insan hakları duyarlılığı nerede? Kaja Kallas ile ‘güzel bahçenin’ diğer sakinlerinden de ses çıkmıyor. Ses verin” ifadelerini kullandı.Protestolar neden başladı?Gösteriler, ilk olarak geçen ay Paris bölgesindeki liselerde eğitim koşullarına ilişkin eylemlerle başladı. Daha sonra lise öğrencileri sendikalarının çağrısıyla ülke çapına yayıldı ve üniversite öğrencileri, veliler ve büyük sendikalar da eylemlere katıldı.Öğrenciler, sınıfların aşırı kalabalık olmasından, öğretmen ve diğer personel eksikliğinden ve okul binalarının bakımsızlığından şikayet ediyor. Union Syndicale Lyceenne, yükseköğretimde 150 bin yeni kontenjan açılması, okulların acil onarımı için 10 milyar avro ayrılması ve çok sayıda öğretmen istihdam edilmesi taleplerini dile getiriyor.Bazı öğrenciler ise taleplerinin yalnızca eğitim bütçesiyle sınırlı olmadığını, geleceklerine ilişkin daha geniş kaygılar taşıdıklarını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransada-ogrenci-protestolari-ulke-geneline-yayildi-veliler-de-katildi-catismalar-siddetlendi-1109330800.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, paris, protesto, polis müdahalesi, kaja kallas, avrupa birliği
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, paris, protesto, polis müdahalesi, kaja kallas, avrupa birliği
Zaharova’dan Fransız polisinin göstericilere müdahalesine tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’da eğitim sistemindeki sorunları protesto eden gençlere polisin güç kullanmasına tepki göstererek Avrupa Birliği yetkililerini sessiz kalmakla eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’da gençlerin katıldığı protestolara polisin müdahalesini Telegram hesabından değerlendirdi.
Zaharova, “Paris’te polisin kendi çocuklarını hırpalaması normal karşılanıyor. Elysee Sarayı’nın endişeleri ve insan hakları duyarlılığı nerede? Kaja Kallas ile ‘güzel bahçenin’ diğer sakinlerinden de ses çıkmıyor. Ses verin” ifadelerini kullandı.
Protestolar neden başladı?
Gösteriler, ilk olarak geçen ay Paris bölgesindeki liselerde eğitim koşullarına ilişkin eylemlerle başladı. Daha sonra lise öğrencileri sendikalarının çağrısıyla ülke çapına yayıldı ve üniversite öğrencileri, veliler ve büyük sendikalar da eylemlere katıldı.
Öğrenciler, sınıfların aşırı kalabalık olmasından, öğretmen ve diğer personel eksikliğinden ve okul binalarının bakımsızlığından şikayet ediyor. Union Syndicale Lyceenne, yükseköğretimde 150 bin yeni kontenjan açılması, okulların acil onarımı için 10 milyar avro ayrılması ve çok sayıda öğretmen istihdam edilmesi taleplerini dile getiriyor.
Bazı öğrenciler ise taleplerinin yalnızca eğitim bütçesiyle sınırlı olmadığını, geleceklerine ilişkin daha geniş kaygılar taşıdıklarını belirtiyor.