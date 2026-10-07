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Etiket yok, son tüketim tarihi yok: 6.5 ton gıda imha edildi
Etiket yok, son tüketim tarihi yok: 6.5 ton gıda imha edildi
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ihbar üzerine denetlenen ruhsatsız depoda, sağlıksız koşullarda saklanan ve önemli bölümü küflenen yaklaşık 6.5 ton gıda ürünü... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T15:44+0300
2026-10-07T15:44+0300
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir depoya düzenlenen denetimde, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen ve önemli bölümü küflenen yaklaşık 6 bin 500 kilogram gıda ürünü tespit edildi. Sağlık açısından risk taşıdığı değerlendirilen ürünlere el konularak imha edildi.Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi’nde ruhsatsız bir depoda sağlıksız koşullarda gıda ürünleri bulunduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.Zeytinden salçaya çok sayıda ürün bulunduOsmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde depoda zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma gibi ürünlerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği belirlendi.Yapılan incelemelerde ürünlerin önemli bölümünün küflendiği tespit edildi.Etiket ve son tüketim tarihi bulunmadıDenetimde ayrıca ürünlerin ambalajlarında etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarasının bulunmadığı belirlendi.Sağlık açısından risk taşıdığı değerlendirilen ürünlere el konulurken, depo işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.Yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü, Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek imha edildi.Denetim vatandaşların şikayeti üzerine yapıldıOsmangazi Belediyesi gıda teknikeri Serhat Day, denetimin vatandaşların şikayeti üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.Deponun ruhsatsız faaliyet gösterdiğini aktaran Day, şunları söyledi:"Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren depoda bulunan zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurmaların küflendiğini belirledik. Ayrıca ürünlerin ambalajlarında herhangi bir etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarası bulunmadığını tespit ettik."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-noodle-ureticisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi--1109361746.html
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bursa, gıda, osmangazi, osmangazi belediyesi
bursa, gıda, osmangazi, osmangazi belediyesi

Etiket yok, son tüketim tarihi yok: 6.5 ton gıda imha edildi

15:44 07.10.2026
© Osmangazi BelediyesiEtiket yok, son tüketim tarihi yok: 6.5 ton gıda imha edildi
Etiket yok, son tüketim tarihi yok: 6.5 ton gıda imha edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© Osmangazi Belediyesi
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ihbar üzerine denetlenen ruhsatsız depoda, sağlıksız koşullarda saklanan ve önemli bölümü küflenen yaklaşık 6.5 ton gıda ürünü tespit edildi. Etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarası bulunmayan ürünler imha edilirken, depo işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir depoya düzenlenen denetimde, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen ve önemli bölümü küflenen yaklaşık 6 bin 500 kilogram gıda ürünü tespit edildi. Sağlık açısından risk taşıdığı değerlendirilen ürünlere el konularak imha edildi.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi’nde ruhsatsız bir depoda sağlıksız koşullarda gıda ürünleri bulunduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Zeytinden salçaya çok sayıda ürün bulundu

Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde depoda zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma gibi ürünlerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde ürünlerin önemli bölümünün küflendiği tespit edildi.

Etiket ve son tüketim tarihi bulunmadı

Denetimde ayrıca ürünlerin ambalajlarında etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarasının bulunmadığı belirlendi.
Sağlık açısından risk taşıdığı değerlendirilen ürünlere el konulurken, depo işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü, Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek imha edildi.

Denetim vatandaşların şikayeti üzerine yapıldı

Osmangazi Belediyesi gıda teknikeri Serhat Day, denetimin vatandaşların şikayeti üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.
Deponun ruhsatsız faaliyet gösterdiğini aktaran Day, şunları söyledi:
"Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren depoda bulunan zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurmaların küflendiğini belirledik. Ayrıca ürünlerin ambalajlarında herhangi bir etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarası bulunmadığını tespit ettik."
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