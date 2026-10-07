https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/calisma-hayatinda-yeni-donem-farkli-ulkelerdeki-modeller-inceleniyor-amac-tek-tipten-cikmak-1109349136.html

Çalışma hayatında yeni dönem: Farklı ülkelerdeki modeller inceleniyor, amaç tek tipten çıkmak

Çalışma hayatında yeni dönem: Farklı ülkelerdeki modeller inceleniyor, amaç tek tipten çıkmak

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Amacımız, tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T10:45+0300

2026-10-07T10:45+0300

2026-10-07T10:45+0300

türki̇ye

personel

çalışan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat ışıkhan

işçi

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Türkiye değişen ve dönüşen iş gücü piyasasının şartlarına uyum için yeni nesil çalışma modelleri üzerinde çalışıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle toplandı.Toplantıda, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer verilen yeni nesil çalışma modelleri değerlendirildi.Yeni çalışma yöntemleri inceleniyorBakan Işıkhan, bu yaklaşımın, Orta Vadeli Program'la da doğrudan örtüştüğüne işaret ederek "OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür." ifadesini kullandı.İş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmediklerini bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:'Mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz'İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmediklerini kaydeden Işıkhan, konuşmasında, "Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.Işıkhan, güçlü bir iş gücü piyasasının, hakları koruyan, istihdamı artıran, üretkenliği ve rekabet gücünü destekleyen ve sosyal diyaloğu güçlendiren bir anlayışla mümkün olduğuna inandığını belirterek, toplantının, çalışma hayatı başta olmak üzere somut, hakkaniyetli, dengeli ve uygulanabilir sonuçlara vesile olmasını diledi.Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen ise TİSK temsilcileri katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/karma-calisma-nasil-uygulanacak-iste-yeni-duzenlemenin-ayrintilari-1109056936.html

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personel, çalışan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, işçi