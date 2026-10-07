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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/calisma-hayatinda-yeni-donem-farkli-ulkelerdeki-modeller-inceleniyor-amac-tek-tipten-cikmak-1109349136.html
Çalışma hayatında yeni dönem: Farklı ülkelerdeki modeller inceleniyor, amaç tek tipten çıkmak
Çalışma hayatında yeni dönem: Farklı ülkelerdeki modeller inceleniyor, amaç tek tipten çıkmak
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Amacımız, tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T10:45+0300
2026-10-07T10:45+0300
türki̇ye
personel
çalışan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan
işçi
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Türkiye değişen ve dönüşen iş gücü piyasasının şartlarına uyum için yeni nesil çalışma modelleri üzerinde çalışıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle toplandı.Toplantıda, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer verilen yeni nesil çalışma modelleri değerlendirildi.Yeni çalışma yöntemleri inceleniyorBakan Işıkhan, bu yaklaşımın, Orta Vadeli Program'la da doğrudan örtüştüğüne işaret ederek "OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür." ifadesini kullandı.İş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmediklerini bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:'Mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz'İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmediklerini kaydeden Işıkhan, konuşmasında, "Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.Işıkhan, güçlü bir iş gücü piyasasının, hakları koruyan, istihdamı artıran, üretkenliği ve rekabet gücünü destekleyen ve sosyal diyaloğu güçlendiren bir anlayışla mümkün olduğuna inandığını belirterek, toplantının, çalışma hayatı başta olmak üzere somut, hakkaniyetli, dengeli ve uygulanabilir sonuçlara vesile olmasını diledi.Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen ise TİSK temsilcileri katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/karma-calisma-nasil-uygulanacak-iste-yeni-duzenlemenin-ayrintilari-1109056936.html
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personel, çalışan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, işçi
personel, çalışan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, işçi

Çalışma hayatında yeni dönem: Farklı ülkelerdeki modeller inceleniyor, amaç tek tipten çıkmak

10:45 07.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturofis, personel, çalışan
ofis, personel, çalışan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Amacımız, tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye değişen ve dönüşen iş gücü piyasasının şartlarına uyum için yeni nesil çalışma modelleri üzerinde çalışıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle toplandı.
Toplantıda, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer verilen yeni nesil çalışma modelleri değerlendirildi.

Yeni çalışma yöntemleri inceleniyor

Bakan Işıkhan, bu yaklaşımın, Orta Vadeli Program'la da doğrudan örtüştüğüne işaret ederek "OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür." ifadesini kullandı.
İş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmediklerini bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:
"İş gücünün niteliğini, potansiyel iş gücünü ve farklı demografik grupların iş gücü piyasasındaki durumunu daha iyi izlememiz gerekiyor. Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate alıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz. Elbette bugün burada, bu toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını da bekliyoruz. Bunların her birini çalışmamızı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız, Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir."
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'Mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz'

İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmediklerini kaydeden Işıkhan, konuşmasında, "Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.
Işıkhan, güçlü bir iş gücü piyasasının, hakları koruyan, istihdamı artıran, üretkenliği ve rekabet gücünü destekleyen ve sosyal diyaloğu güçlendiren bir anlayışla mümkün olduğuna inandığını belirterek, toplantının, çalışma hayatı başta olmak üzere somut, hakkaniyetli, dengeli ve uygulanabilir sonuçlara vesile olmasını diledi.
Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen ise TİSK temsilcileri katıldı.
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