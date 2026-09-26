https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/karma-calisma-nasil-uygulanacak-iste-yeni-duzenlemenin-ayrintilari-1109056936.html

Karma çalışma nasıl uygulanacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları

Karma çalışma nasıl uygulanacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları

Sputnik Türkiye

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, çalışmanın bir bölümünün işyerinde, bir bölümünün uzaktan yapılması halinde gün ve çalışma saatlerinin iş... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T09:35+0300

2026-09-26T09:35+0300

2026-09-26T09:35+0300

ekonomi̇

çalışma

çalışma saatleri

noyan doğan

i̇ş kanunu

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Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle karma çalışma modelinin uygulanmasına ilişkin esaslar netleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, çalışmanın bir kısmının işyerinde, bir kısmının ise uzaktan çalışma yöntemiyle yapılması halinde işçinin hangi gün ve saatlerde nerede çalışacağı iş sözleşmesinde belirlenecek.Noyan Doğan, düzenlemeye ilişkin yazısında yeni uygulamanın özel sektördeki işçiler ile kamuda işçi statüsünde çalışanları kapsadığını, kamuda görev yapan memurların ise uygulamadan yararlanamayacağını belirtti.Ofis ve uzaktan çalışma günleri sözleşmede yer alacakDoğan, düzenlemenin çalışma hayatına etkisini şöyle anlattı:"Dün Resmi Gazete’de yayımlanan uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 2021 yılında başlayan ve uzaktan çalışmanın kurallarını belirleyen yeni yönetmelik ile uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman ve sürelerin iş sözleşmesinde belirtilmesi hükme bağlandı. Bu çerçevede çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasının önü açıldı. Fazla çalışma, işverenin yazılı talebi ve işçinin de kabul etmesi halinde yapılabilecek. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlan değişiklik ise uzaktan çalışmayı tamamlayan nitelikte. Yeni düzenleme ile artık çalışmanın bir kısmı işyerinde, bir kısmı ise uzaktan yapılabilecek. İşçinin, hem uzaktan hem de işyerinde çalışacağı gün ve saatler ise iş sözleşmesinde belirtilecek ki, 2021 yılında uygulamaya giren yönetmelikle zaten bu sürelerin çalışanın iş sözleşmesinde yer alması gerekiyor. Yeni düzenleme ile çalışma hayatında ‘karma çalışma modeli’ veya esnek çalışma modeli uygulamaya girmiş ve resmiyet kazanmış oldu. Örneğin, haftada 6 gün çalışmanın olduğu işyerinde 3 gün ofiste, 3 gün de uzaktan çalışılabilecek. Hangi günlerin işyerinde, hangi günlerin uzaktan çalışılacağı ve saatleri ise işveren ile çalışanın aralarında anlaşmaları halinde iş sözleşmesine yazılacak."Kimler karma çalışma modelinden yararlanabilecek?Doğan’ın aktardığına göre uygulamadan özel sektörde işçi olarak çalışanlar ile kamuda işçi statüsünde çalışanlar yararlanabilecek. Kamuda çalışan memurlar ise bu kapsamda olmayacak.Düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki çalışanları ilgilendiriyor.Uzaktan çalışma talebi yazılı yapılacakMevcut bir iş ilişkisinin uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülmesi de mümkün olacak. Buna göre çalışan, uzaktan çalışma talebini işverene yazılı olarak iletecek.Talep işveren tarafından değerlendirilecek ve sonuç çalışana 30 gün içinde bildirilecek. Talebin kabul edilmesi halinde işveren ile çalışan arasında uzaktan çalışma sözleşmesi yapılacak.Doğan, karma çalışma modelini uygulayan işyerlerinde mevcut bir sözleşme bulunmuyorsa sözleşme yapılması, sözleşme varsa yeni uygulamaya uyumlu hale getirilmesi ve değişikliklerin çalışanın onayıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde değişiklikResmi Gazete’de yayımlanan değişiklik, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesini kapsıyor.Buna göre çalışmanın bir bölümünün işyerinde, bir bölümünün uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi durumunda, işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.Böylece hibrit çalışma kapsamında istihdam edilen çalışanların hangi gün ve saatlerde uzaktan, hangi gün ve saatlerde işyerinde çalışacağı sözleşmede açık şekilde yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/balkanlar-uzerinden-geliyor-meteoroloji-ve-akom-uyardi-istanbulda-4-gun-boyunca-surecek-1109056757.html

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çalışma, çalışma saatleri, noyan doğan, i̇ş kanunu