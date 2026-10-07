https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/bicakli-saldiriyi-gerceklestiren-kiz-ogrencinin-anne-ve-babasi-tutuklandi-bir-ogrenci-hayatini-1109371116.html
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı: Bir öğrenci hayatını kaybetmişti
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı: Bir öğrenci hayatını kaybetmişti
Sputnik Türkiye
Başakşehir'de 10 yaşındaki bir kız öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T20:37+0300
2026-10-07T20:37+0300
2026-10-07T20:38+0300
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başakşehir
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı: Bir öğrenci hayatını kaybetmişti
20:37 07.10.2026 (güncellendi: 20:38 07.10.2026)
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Başakşehir'de 10 yaşındaki bir kız öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı.