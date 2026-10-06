https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/basaksehirdeki-imam-hatip-ortaokulunda-bicakli-saldiri-4-kiz-ogrenci-yarali-1109318315.html

Başakşehir’deki İmam Hatip ortaokulunda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenci sayısı 8'e yükseldi

Başakşehir’deki İmam Hatip ortaokulunda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenci sayısı 8'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İstanbul Başakşehir’deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda bıçaklı saldırı meydana geldi. Bakan Memişoğlu, 8 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırının... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T09:31+0300

2026-10-06T09:31+0300

2026-10-06T10:49+0300

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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kız öğrenci yaralandı.Olay, Başakşehir’in Kayaşehir bölgesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saldırı okul içerisinde, kız öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta yaşandı.Saldırının öğrenci̇ler arasında yaşandığı öne sürüldüİlk bilgilere göre bıçaklı saldırının öğrenciler arasında yaşandığı öne sürüldü. Olayda 8 kız öğrenci yaralanırken, saldırının nedeni ve nasıl başladığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Olayın ardından okul yönetimi harekete geçerek öğrencileri sınıflardan çıkardı. Yönetim tarafından velilere gönderilen mesajda saldırı doğrulanırken, öğrencilerin okuldan alınabileceği bildirildi.Şüpheli gözaltındaAyrıca olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırgan öğrenciyi yakaladı. Yakalanan 15 yaşındaki şüpheli kız çocuğu gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Bakan Memişoğlu açıkladı: 8 yaralı varSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Okul yöneti̇mi̇ veli̇lere mesaj gönderdi̇Okul yönetiminin velilere gönderdiği mesajda şu ifadeler kullanıldı:Mesajın ardından öğrencilerin okul bahçesine çıkarıldığı ve velilerin çocuklarını okuldan alabileceği duyuruldu.Yaralı öğrenci̇leri̇n durumu araştırılıyorSaldırıda yaralanan 7 öğrencinin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.Olayın ardından saldırının nasıl gerçekleştiğinin, kullanılan kesici aletin ve olaya karışan öğrenci ya da öğrencilerin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yetkili makamlardan gelecek açıklamaların olayın ayrıntılarını netleştirmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-vahap-secer-tutuklandi-1109317629.html

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