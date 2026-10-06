https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/basaksehirdeki-imam-hatip-ortaokulunda-bicakli-saldiri-4-kiz-ogrenci-yarali-1109318315.html
Başakşehir’deki İmam Hatip ortaokulunda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenci sayısı 8'e yükseldi
Başakşehir’deki İmam Hatip ortaokulunda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenci sayısı 8'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İstanbul Başakşehir’deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda bıçaklı saldırı meydana geldi. Bakan Memişoğlu, 8 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırının... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T09:31+0300
2026-10-06T09:31+0300
2026-10-06T10:49+0300
türki̇ye
i̇stanbul başakşehir
haberler
türkiye
öğrenci
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108595559_0:64:1168:721_1920x0_80_0_0_3441fd735079b3b4f822b8393f53748c.jpg
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kız öğrenci yaralandı.Olay, Başakşehir’in Kayaşehir bölgesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saldırı okul içerisinde, kız öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta yaşandı.Saldırının öğrenci̇ler arasında yaşandığı öne sürüldüİlk bilgilere göre bıçaklı saldırının öğrenciler arasında yaşandığı öne sürüldü. Olayda 8 kız öğrenci yaralanırken, saldırının nedeni ve nasıl başladığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Olayın ardından okul yönetimi harekete geçerek öğrencileri sınıflardan çıkardı. Yönetim tarafından velilere gönderilen mesajda saldırı doğrulanırken, öğrencilerin okuldan alınabileceği bildirildi.Şüpheli gözaltındaAyrıca olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırgan öğrenciyi yakaladı. Yakalanan 15 yaşındaki şüpheli kız çocuğu gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Bakan Memişoğlu açıkladı: 8 yaralı varSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Okul yöneti̇mi̇ veli̇lere mesaj gönderdi̇Okul yönetiminin velilere gönderdiği mesajda şu ifadeler kullanıldı:Mesajın ardından öğrencilerin okul bahçesine çıkarıldığı ve velilerin çocuklarını okuldan alabileceği duyuruldu.Yaralı öğrenci̇leri̇n durumu araştırılıyorSaldırıda yaralanan 7 öğrencinin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.Olayın ardından saldırının nasıl gerçekleştiğinin, kullanılan kesici aletin ve olaya karışan öğrenci ya da öğrencilerin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yetkili makamlardan gelecek açıklamaların olayın ayrıntılarını netleştirmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-vahap-secer-tutuklandi-1109317629.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108595559_62:0:1107:784_1920x0_80_0_0_b6f319b2f4df41f13a6ddffa137d7a26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul başakşehir, haberler, türkiye, öğrenci, yaralı
i̇stanbul başakşehir, haberler, türkiye, öğrenci, yaralı
Başakşehir’deki İmam Hatip ortaokulunda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenci sayısı 8'e yükseldi
09:31 06.10.2026 (güncellendi: 10:49 06.10.2026)
İstanbul Başakşehir’deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda bıçaklı saldırı meydana geldi. Bakan Memişoğlu, 8 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırının öğrenciler arasında, kız öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta yaşandığı öne sürülürken olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kız öğrenci yaralandı.
Olay, Başakşehir’in Kayaşehir bölgesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saldırı okul içerisinde, kız öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta yaşandı.
Saldırının öğrenci̇ler arasında yaşandığı öne sürüldü
İlk bilgilere göre bıçaklı saldırının öğrenciler arasında yaşandığı öne sürüldü. Olayda 8 kız öğrenci yaralanırken, saldırının nedeni ve nasıl başladığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Olayın ardından okul yönetimi harekete geçerek öğrencileri sınıflardan çıkardı. Yönetim tarafından velilere gönderilen mesajda saldırı doğrulanırken, öğrencilerin okuldan alınabileceği bildirildi.
Ayrıca olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırgan öğrenciyi yakaladı. Yakalanan 15 yaşındaki şüpheli kız çocuğu gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Bakan Memişoğlu açıkladı: 8 yaralı var
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başakşehir’de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz."
Okul yöneti̇mi̇ veli̇lere mesaj gönderdi̇
Okul yönetiminin velilere gönderdiği mesajda şu ifadeler kullanıldı:
“Sayın veliler okulumuzda öğrenci tarafından saldırı eylemi olmuştur. Olay kız sınıfında oldu, yaralılar da kız öğrenciler. Öğrencilerinizi alabilirsiniz, hepsini bahçeye çıkardık.”
Mesajın ardından öğrencilerin okul bahçesine çıkarıldığı ve velilerin çocuklarını okuldan alabileceği duyuruldu.
Yaralı öğrenci̇leri̇n durumu araştırılıyor
Saldırıda yaralanan 7 öğrencinin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Olayın ardından saldırının nasıl gerçekleştiğinin, kullanılan kesici aletin ve olaya karışan öğrenci ya da öğrencilerin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yetkili makamlardan gelecek açıklamaların olayın ayrıntılarını netleştirmesi bekleniyor.