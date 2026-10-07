https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/altin-fed-oncesi-geriledi-12-aylik-5-bin-dolar-tahmini-1109346135.html

Altın Fed öncesi geriledi: 12 aylık 5 bin dolar tahmini

Altın Fed öncesi geriledi: 12 aylık 5 bin dolar tahmini

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Fed'in eylül toplantısına ilişkin tutanakları öncesinde gerilerken spot altın 4.150 dolar seviyesine çekildi. Piyasalar faizlerin geleceğine... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T08:46+0300

2026-10-07T08:46+0300

2026-10-07T08:46+0300

ekonomi̇

fed

merkez bankası

londra

abd

fed açık piyasa komitesi (fomc)

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Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı eylül ayı toplantı tutanakları öncesinde yatırımcıların temkinli pozisyon almasıyla değerli metalde sınırlı geri çekilme yaşandı.Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.150,23 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 değer kaybederek 4.177,60 dolar seviyesine indi.Altın piyasasında gözler Fed tutanaklarındaPiyasanın odağında Fed'in eylül ayında gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor.Yatırımcılar tutanaklarda özellikle enflasyonun seyri, faizlerin ne kadar süre yüksek kalacağı ve olası yeni faiz artışlarına ilişkin ipuçları arayacak.Fed'den gelecek mesajlar altın açısından kritik önem taşıyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini etkileyebiliyor.Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, altının hafif aşağı yönlü eğilim göstermesine rağmen görece istikrarlı kalmasının beklendiğini belirtti.Fed yetkililerinden farklı faiz mesajlarıFed yetkililerinden gelen son açıklamalar ise para politikasının bundan sonraki yönüne ilişkin tartışmanın sürdüğünü gösteriyor.San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulup duyulmayacağını belirleyecek unsurlardan birinin enflasyonu yukarı taşıyan faktörlerin niteliği olduğunu söyledi.Daly, fiyat baskılarının geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunun anlaşılması gerektiğine dikkat çekti.Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun aşağı çekilebilmesi için faizlerin daha fazla artırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.Bu açıklamalar nedeniyle yatırımcılar Fed tutanaklarında üyeler arasındaki görüş ayrılıklarının ne ölçüde belirginleştiğini de takip edecek.Piyasada aralık ayı için yüzde 85 beklentisiSon dönemde açıklanan zayıf ekonomik veriler, ekim ayında yeni bir faiz artırımına gidileceğine yönelik beklentileri azaltmış durumda.Buna karşılık piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 85 civarında fiyatlandığı belirtiliyor.Bu beklentinin güçlenmesi, ABD tahvil getirilerini destekleyerek altın üzerinde baskı yaratabilir. Faiz artışı ihtimalinin gerilemesi ise değerli metal açısından ters yönde etki oluşturabilir.Bu nedenle Fed tutanaklarındaki ifadelerin faiz beklentilerini nasıl değiştireceği, altının kısa vadeli yönünün belirlenmesinde yakından izlenecek.Altında dikkat çeken 12 aylık tahmin: 5.013 dolarKısa vadede Fed kaynaklı baskı sürerken altının daha uzun vadeli görünümüne ilişkin dikkat çekici bir tahmin de Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) yıllık konferansından geldi.İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlenen konferansa katılan delegeler, altının önümüzdeki 12 ay içerisinde ons başına 5.013 dolar seviyesine ulaşabileceği yönünde tahminde bulundu.Bu rakam mevcut 4.150 dolar civarındaki spot altın fiyatının yaklaşık yüzde 21 üzerinde bir seviyeye karşılık geliyor.Ancak 5.013 dolarlık rakamın resmi bir fiyat hedefi olmadığı, konferans katılımcılarının gelecek 12 aya ilişkin beklentisini yansıttığı önem taşıyor.Altını 5 bin doların üzerine ne taşıyabilir?Altının uzun vadeli görünümünde yalnızca Fed'in faiz politikası belirleyici olmayacak.ABD tahvil faizlerinin seyri, doların küresel değeri, merkez bankalarının altın talebi, jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı fiyatların yönünde etkili olabilecek başlıca unsurlar arasında bulunuyor.Özellikle tahvil getirilerinin yükselmesi altının alternatif maliyetini artırabilirken, faizlerin gerilemesi ve doların zayıflaması değerli metali destekleyebiliyor.Jeopolitik belirsizliklerin artması ise yatırımcıların güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelmesine neden olabiliyor.Gümüş ve paladyum düştü, platin yükseldiAltındaki gerilemeye diğer değerli metallerin bir bölümü de eşlik etti.Spot gümüş yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 61,12 dolara, paladyum yüzde 0,3 düşüşle 1.168,20 dolara geriledi.Platin ise piyasadaki genel hareketten ayrışarak yüzde 0,2 yükseldi ve 1.704,25 dolar seviyesine çıktı.Altın yatırımcıları açısından günün en önemli gelişmesi ise Fed'in toplantı tutanakları olacak. Tutanakların faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği yönünde sinyal vermesi değerli metal üzerindeki baskıyı artırabilirken, daha yumuşak bir görünüm altın fiyatlarında farklı bir fiyatlamanın önünü açabilir.Kısa vadede gözler Fed'den gelecek mesajlara, daha uzun vadede ise altının 5 bin dolar eşiğine doğru ilerleyip ilerlemeyeceğine çevrilmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/resmi-gazetede-yayimlandi-milyonlari-ilgilendiriyor-kimlik-tespit-sinirlari-degisti-1109345291.html

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