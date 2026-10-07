https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/almanyada-istihbarat-krizi-buyuyor-eski-bnd-baskani-hanning-tutuklandi-1109367130.html

Almanya'da istihbarat krizi büyüyor: Eski BND Başkanı Hanning tutuklandı

Almanya'da istihbarat krizi büyüyor: Eski BND Başkanı Hanning tutuklandı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning, casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla tutuklandı. Hanning nelerle suçlanıyor? İsrail bağlantısı nedir? Ayrıntılar haberde...

2026-10-07T17:05+0300

2026-10-07T17:05+0300

2026-10-07T17:05+0300

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Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı BND'nin 1998-2005 yılları arasındaki başkanı August Hanning, Federal Başsavcılığın yürüttüğü casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı.Federal Başsavcılık, 80 yaşındaki Hanning ile eski BND çalışanı Manfred D'nin hakim karşısına çıkarıldığını ve haklarında çıkarılan tutuklama emirlerinin uygulandığını açıkladı. Hanning, dün Kuzey Ren-Vestfalya'da gözaltına alınmıştı.Adı İsrail bağlantılı dosyada da geçmiştiHanning hakkındaki casusluk soruşturmasını daha da dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri de, eski BND Başkanı'nın adının İsrailli bir güvenlik şirketiyle bağlantılı olarak daha önce bir çocuk kaçırma soruşturmasında gündeme gelmiş olması.Hanning'in yönetim kurulunda bulunduğu İsrailli güvenlik şirketinin çalışanlarının, Alman iş insanı Christina Block'un Danimarka'da yaşayan iki çocuğunun 2024 yılbaşı gecesi zorla Almanya'ya götürülmesi olayına karıştığı öne sürülmüştü.Block'un eski eşi Stefan Hensel ile Danimarka'da yaşayan iki çocuğunun bir grup tarafından zorla bir araca bindirilerek Almanya'ya götürüldüğü iddiasıyla ilgili Hamburg'da soruşturma yürütülüyor.Hanning'in adı da bu soruşturma kapsamında gündeme geldi. Hamburg Savcılığı, Eylül 2025'te Hanning'in evinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen belge ve diğer bulguların incelenmesinin ardından dosyanın, casusluk ve vatana ihanet suçlarını soruşturmakla görevli Federal Başsavcılığa devredildiği belirtildi.Yaklaşık 2 bin gizli belge iddiasıFederal Başsavcılık, Hanning'i "vatana ihanet niteliğinde casusluk", devlet sırlarını araştırmak, casusluk yapmak ve vatana ihanete teşebbüs etmekle suçluyor.Hanning'le birlikte eski BND çalışanı Manfred D. de tutuklandı.Savcılığın iddiasına göre Manfred D., yıllar boyunca Hanning'e yaklaşık 2 bin belge sağladı. Belgelerin önemli bölümünün gizli olarak sınıflandırıldığı belirtildi.Reuters'ın aktardığı Federal Başsavcılık açıklamasına göre ise Manfred D'nin 2010'dan itibaren Hanning'e para karşılığında gizli bilgiler sağladığından şüpheleniliyor. Bu bilgilerin BND'nin yalnızca kurum içi kullanımına yönelik belgeleri ve üst düzey istihbarat brifinglerini de içerdiği bildirildi.

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august hanning, almanya, almanya federal haber alma servisi (bnd), federal başsavcılık, haberler