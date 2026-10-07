https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/abdde-iki-yolcu-ucaginin-kanatlari-carpisti-yaralanan-olmadi-1109343206.html
ABD'de iki yolcu uçağının 'kanatları' çarpıştı: Yaralanan olmadı
ABD'de iki yolcu uçağının 'kanatları' çarpıştı: Yaralanan olmadı
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Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için taksi yapan Delta Air Lines'a ait uçağın kanat ucu, Air Canada uçağının yatay dengeleyici kanadına çarptı... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T02:24+0300
2026-10-07T02:24+0300
2026-10-07T02:24+0300
dünya
abd
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
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Federal Havacılık İdaresi (FAA), Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda iki yolcu uçağının kalkış öncesinde temas ettiğini açıkladı.FAA'nın açıklamasına göre, Delta Air Lines'ın 7 numaralı uçuşu kalkış için taksi yaptığı sırada, uçağın sol kanat ucu, havalimanında bulunan Air Canada'nın 785 numaralı uçuşuna ait uçağın yatay dengeleyici kanadına çarptı.Temasın ardından Air Canada uçağı, kalkış kapısına ulaşmadan önce çekiciyle durduruldu.FAA, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan, medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre olayda kimse yaralanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/umman-aciklarinda-ticari-gemiye-saldiri-gemide-yangin-cikti-1109341430.html
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abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa)
abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa)
ABD'de iki yolcu uçağının 'kanatları' çarpıştı: Yaralanan olmadı
Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için taksi yapan Delta Air Lines'a ait uçağın kanat ucu, Air Canada uçağının yatay dengeleyici kanadına çarptı. Olayda yaralanan olmadı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA), Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda iki yolcu uçağının kalkış öncesinde temas ettiğini açıkladı.
FAA'nın açıklamasına göre, Delta Air Lines'ın 7 numaralı uçuşu kalkış için taksi yaptığı sırada, uçağın sol kanat ucu, havalimanında bulunan Air Canada'nın 785 numaralı uçuşuna ait uçağın yatay dengeleyici kanadına çarptı.
Temasın ardından Air Canada uçağı, kalkış kapısına ulaşmadan önce çekiciyle durduruldu.
FAA, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan, medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre olayda kimse yaralanmadı.