https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/abd-petrol-tahminini-yukseltti-ortadogu-etkisi-buyuyor-1109346581.html

ABD petrol tahminini yükseltti: Ortadoğu etkisi büyüyor

ABD petrol tahminini yükseltti: Ortadoğu etkisi büyüyor

Sputnik Türkiye

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Orta Doğu'daki arz kesintileri ve küresel stoklardaki gerilemenin etkisiyle petrol fiyatı tahminlerini yukarı çekti. Brent için... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T08:59+0300

2026-10-07T08:59+0300

2026-10-07T08:59+0300

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasasına ilişkin beklentilerini değiştirdi. Orta Doğu'daki arz kesintilerinin stokları aşağı çekmesi ve dizel piyasasındaki sıkışıklığın sürmesi üzerine Brent ve WTI petrol fiyatı tahminleri yukarı yönlü revize edildi.EIA'nın ekim ayına ilişkin Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre uluslararası petrol piyasasının temel göstergelerinden Brent ham petrolünün varil fiyatı eylülde ortalama 114 dolar oldu. Bu rakam ağustos ayının yaklaşık 23 dolar üzerinde gerçekleşti.Brent petrol için tahmin 14 dolar birden yükseldiEIA, Brent petrolünün 2026'nın dördüncü çeyreğinde varil başına ortalama 105 dolar seviyesinde işlem görmesini bekliyor.Bu tahmin, kurumun bir önceki ay yayımladığı rapordaki beklentinin 14 dolar üzerinde bulunuyor.Yukarı yönlü revizyonun arkasında ise iki temel unsur öne çıkıyor: Orta Doğu'daki petrol arz kesintileri ve dizel piyasasındaki sıkışıklık.Bölgedeki üretim ve ihracat kayıplarının küresel petrol stoklarını aşağı çekmesi, enerji fiyatlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor.Küresel petrol stokları hızla azalıyorEIA, küresel petrol stoklarının yılın üçüncü çeyreğinde günlük ortalama 1,9 milyon varil azaldığını tahmin ediyor.Stoklardaki düşüşün dördüncü çeyrekte de devam etmesi ve günlük ortalama 700 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.Arzın talebi karşılamakta zorlandığı dönemlerde küresel stokların azalması, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artıran önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.Brent petrol tahmini 96,32 dolara çıktıEIA'nın yeni projeksiyonuna göre Brent petrolünün 2026 yılı ortalama varil fiyatının 96,32 dolar olması bekleniyor.Kurumun önceki raporunda bu rakam yaklaşık 91 dolar seviyesindeydi.ABD petrolünün göstergesi olan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama fiyat beklentisi de yükseltildi.WTI'ın bu yıl ortalama 88,21 dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, önceki tahmin 84,65 dolar seviyesindeydi.2027 petrol tahminlerine de sert revizyonEIA yalnızca bu yıl için değil, 2027 petrol fiyatları için de beklentilerini yukarı çekti.Brent petrolünün 2027'de ortalama 83,74 dolar, WTI'ın ise 79,74 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.Bir önceki raporda 2027 için Brent tahmini 73,74 dolar, WTI tahmini ise 69,74 dolar seviyesindeydi.Böylece EIA, gelecek yıl için her iki petrol türündeki fiyat tahminini de varil başına 10 dolar artırmış oldu.Fiyatlar 2027'de yeniden düşebilirTahminlerin yukarı çekilmesine rağmen EIA, petrol fiyatlarının gelecek yıl içerisinde kademeli olarak gerileyebileceği beklentisini koruyor.Bunun temel nedeni, Orta Doğu'daki petrol üretimi ve ihracatının yeniden toparlanacağı öngörüsü.Alternatif üretim ve gemiden gemiye transfer imkanlarının daha yoğun kullanılmasıyla bölgedeki petrol arzının aşamalı biçimde yükselmesi bekleniyor.EIA'ya göre Orta Doğu'daki petrol üretiminin büyük bölümü 2027'nin ikinci çeyreğinin sonuna kadar çatışma öncesindeki ortalama seviyelerine dönebilir.Brent 105 dolardan 74 dolara gerileyebilirBu senaryonun gerçekleşmesi durumunda petrol piyasasında dikkat çekici bir fiyat hareketi yaşanabilir.EIA, Brent petrolünün 2027'nin ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 87 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor.Küresel petrol stoklarının yeniden büyümeye başlamasıyla birlikte Brent fiyatının yılın son çeyreğinde ortalama 74 dolara kadar düşebileceği tahmin ediliyor.Bu görünüm, 2026'nın son çeyreği için beklenen 105 dolarlık Brent fiyatıyla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 30'luk bir gerileme anlamına geliyor.Hürmüz Boğazı petrol piyasasının kritik riskiEIA'nın raporunda fiyatların seyrini değiştirebilecek en önemli belirsizliklerden biri olarak Hürmüz Boğazı öne çıkıyor.Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı ve alternatif güzergahlardaki ham petrol akışlarında oynaklığın devam edebileceği belirtiliyor.Bu nedenle petrol fiyatlarının kısa dönemli hareketlerinin EIA'nın temel senaryosundan daha dalgalı seyretme ihtimali bulunuyor.Dünya petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz'deki akışın aksaması, küresel arz beklentilerini ve fiyatlamaları kısa sürede değiştirebilecek riskler arasında yer alıyor.Küresel petrol üretiminde büyük toparlanma bekleniyorEIA'nın tahminlerine göre Orta Doğu'daki kesintilerin etkisiyle küresel petrol üretimi 2026'da günlük ortalama 101,09 milyon varil seviyesinde gerçekleşecek.Üretimin 2027'de ise güçlü biçimde toparlanarak günlük ortalama 109,55 milyon varile ulaşması bekleniyor.Bu artışta Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle devre dışı kalan üretim kapasitesinin yeniden sisteme dönmesinin yanı sıra diğer petrol üreticilerinin arz artışlarının da etkili olacağı tahmin ediliyor.ABD petrol üretiminde yeni zirve beklentisiKüresel arz toparlanırken ABD'nin ham petrol üretiminin de yükselmeye devam etmesi bekleniyor.EIA, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2026'da 13,87 milyon varil, 2027'de ise 14,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.Orta Doğu'daki üretim kayıplarında ise şimdiden belirgin bir iyileşme görülüyor.Çatışmalar nedeniyle üretilemeyen ham petrol miktarı mayıs ayında günlük 10,9 milyon varile kadar çıkarken, bu miktar ağustosta 5,8 milyon varile, eylülde ise 4,8 milyon varile geriledi.EIA'nın yeni görünümü, petrol piyasasında kısa vadede yüksek fiyat ve arz sıkışıklığı, 2027'de ise üretimin toparlanmasıyla birlikte artan arz ve gerileyen fiyatlar senaryosuna işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/altin-fed-oncesi-geriledi-12-aylik-5-bin-dolar-tahmini-1109346135.html

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