Otobüsteki yolcuları 'savcıyım' diyerek tehdit etmişti: 4.5 yıl hapis cezası istendi

Otobüsteki yolcuları 'savcıyım' diyerek tehdit etmişti: 4.5 yıl hapis cezası istendi

İstanbul'da bindiği otobüste yolcularla tartışan ve savcı olduğunu iddia eden kadınla ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu şüpheli hakkında 4.5 yıla kadar... 05.03.2026

İstanbul'da köpeğiyle bindiği otobüste diğer yolcularla tartışan ve onları tehdit ettikten sonra 'savcı' olduğunu söyleyen 21 yaşındaki kadın hakkında iddianame hazırlandı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi.Savcıyım dedi diğer yolcuya hakaret etti21 Şubat'ta toplu taşıma aracına binen Y.S. isimli kadın, köpeğine ağızlık takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarıldı. Çıkan tartışmada kadın, 'savcıyım' diye kendini tanıtarak yolculara hakaret etti ve tehditler savurdu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatıldı ve kadın tutuklandı. 8 ayrı suç kaydı çıktı Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edildi.4.5 yıl hapis cezası istendiHürriyet'in haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Y.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli hakkında sadece "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması bulunmuyor. Y.S.’nin otobüs şoförüne ve tartıştığı yolcuya yönelik gerçekleştirdiği hakaret ile tehdit suçlarından dolayı hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

