https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/vitol-ceosu-batidaki-petrol-stoklari-tukendi-1109337343.html

Vitol CEO’su: Batı’daki petrol stokları tükendi

Vitol CEO’su: Batı’daki petrol stokları tükendi

Sputnik Türkiye

Emtia ticaret şirketi Vitol’ün CEO’su Russell Hardy, Batı ülkelerinde kullanılabilecek petrol stoklarının tükendiğini belirterek akaryakıt piyasasındaki arz... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T18:02+0300

2026-10-06T18:02+0300

2026-10-06T18:02+0300

dünya

petrol

energy i̇ntellengence

batı

londra

akaryakıt

bloomberg

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Vitol CEO’su Russell Hardy, Londra’da düzenlenen Energy Intelligence Forum’da küresel petrol ve akaryakıt piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bloomberg’in aktardığına göre Hardy, “Batı’da artık kullanılabilecek petrol stoku kalmadı. Mevcut stokları çoktan tükettik” dedi.Akaryakıt piyasasındaki arz açığının önümüzdeki aylarda da sürebileceğine işaret eden Hardy, “Petrol ürünlerinde arz son derece kısıtlı olmaya devam ediyor. Kış yaklaşırken bu durumun bir süre daha devam etmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/trump-ukraynanin-rus-petrol-tesislerine-yonelik-saldirilarini-gorusuyoruz-1109311059.html

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