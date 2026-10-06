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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/vitol-ceosu-batidaki-petrol-stoklari-tukendi-1109337343.html
Vitol CEO’su: Batı’daki petrol stokları tükendi
Vitol CEO’su: Batı’daki petrol stokları tükendi
Sputnik Türkiye
Emtia ticaret şirketi Vitol’ün CEO’su Russell Hardy, Batı ülkelerinde kullanılabilecek petrol stoklarının tükendiğini belirterek akaryakıt piyasasındaki arz... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T18:02+0300
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batı
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akaryakıt
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Vitol CEO’su Russell Hardy, Londra’da düzenlenen Energy Intelligence Forum’da küresel petrol ve akaryakıt piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bloomberg’in aktardığına göre Hardy, “Batı’da artık kullanılabilecek petrol stoku kalmadı. Mevcut stokları çoktan tükettik” dedi.Akaryakıt piyasasındaki arz açığının önümüzdeki aylarda da sürebileceğine işaret eden Hardy, “Petrol ürünlerinde arz son derece kısıtlı olmaya devam ediyor. Kış yaklaşırken bu durumun bir süre daha devam etmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.
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petrol, energy i̇ntellengence , batı, londra, akaryakıt, bloomberg
petrol, energy i̇ntellengence , batı, londra, akaryakıt, bloomberg

Vitol CEO’su: Batı’daki petrol stokları tükendi

18:02 06.10.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinHanti-Mansiysk`ta petrol uretimi
Hanti-Mansiysk`ta petrol uretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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Emtia ticaret şirketi Vitol’ün CEO’su Russell Hardy, Batı ülkelerinde kullanılabilecek petrol stoklarının tükendiğini belirterek akaryakıt piyasasındaki arz sıkıntısının kış aylarına doğru devam edebileceğini söyledi.
Vitol CEO’su Russell Hardy, Londra’da düzenlenen Energy Intelligence Forum’da küresel petrol ve akaryakıt piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bloomberg’in aktardığına göre Hardy, “Batı’da artık kullanılabilecek petrol stoku kalmadı. Mevcut stokları çoktan tükettik” dedi.
Akaryakıt piyasasındaki arz açığının önümüzdeki aylarda da sürebileceğine işaret eden Hardy, “Petrol ürünlerinde arz son derece kısıtlı olmaya devam ediyor. Kış yaklaşırken bu durumun bir süre daha devam etmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.
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