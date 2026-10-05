https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/trump-ukraynanin-rus-petrol-tesislerine-yonelik-saldirilarini-gorusuyoruz-1109311059.html

Trump: Ukrayna’nın Rus petrol tesislerine yönelik saldırılarını görüşüyoruz

Trump: Ukrayna’nın Rus petrol tesislerine yönelik saldırılarını görüşüyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna güçlerinin Rusya’daki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, konuyu... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T23:45+0300

2026-10-05T23:45+0300

2026-10-05T23:45+0300

dünya

donald trump

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petrol

akaryakıt

rusya savunma bakanlığı

truth social

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ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Ukrayna ordusunun Rusya’daki petrol tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin sorusunu yanıtladı.Trump, “Bu konuyu görüşüyoruz. Sanırım saldırılar azalıyor. Çok fazla soruna yol açıyorlar” dedi. Ancak ABD Başkanı, görüşmeleri kimlerle yürüttüğünü ve hangi konuların ele alındığını açıklamadı.Trump daha önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’deki akaryakıt fiyatlarındaki artışın Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerden değil, Kiev’in Rus petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılardan ve bazı ABD eyaletlerindeki rafineri kapanışlarından kaynaklandığını savunmuştu.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2 Ekim’de Rus petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle durumun gerginliğini koruduğunu, ancak tesislerin güvenliğinin artırılması sayesinde hasarın azaldığını belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'nın Rusya'nın sivil ekonomik tesislerine yönelik saldırıların bedelini ödemesi gerektiğini ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin şu anda Kiev rejiminin eylemlerine misilleme saldırılarında bulunduğunu ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da Vladimir Zelenskiy’nin Rus rafinerilerine yönelik saldırıları artırma planına ilişkin açıklamasının ardından, Ukrayna’nın askeri tesisleri, savunma sanayisi ve bağlantılı altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını duyurmuştu.

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donald trump, abd, ukrayna, rusya, petrol, akaryakıt, rusya savunma bakanlığı, truth social