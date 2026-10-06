https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/unlu-rapci-blok3-alkollu-ve-ehliyetsiz-arac-kullanirken-yakalandi-4-aylik-hapis-cezasi-12-bin-tlye-1109318050.html
Ünlü rapçi Blok3 alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı: 4 aylık hapis cezası, 12 bin TL'ye çevrildi
Ünlü rapçi Blok3 alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı: 4 aylık hapis cezası, 12 bin TL'ye çevrildi
Sputnik Türkiye
Rapçi Blok3, İstanbul Ataşehir’deki trafik denetiminde 1,14 promil alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. 23 bin 437 TL idari para cezası uygulanan... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T09:26+0300
2026-10-06T09:26+0300
2026-10-06T09:26+0300
yaşam
aydın
blok3
i̇stanbul
tl
ceza
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Blok3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın hakkında, İstanbul’da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanmasının ardından yürütülen adli süreç sonuçlandı.Aydın, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gerçekleştirilen rutin trafik denetiminde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol ölçümünde rapçinin 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kontrollerde Aydın'ın aynı zamanda ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. MynetBlok3'e 23 bi̇n 437 tl i̇dari̇ para cezasıTrafik denetiminin ardından Blok3'e ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 23 bin 437 TL idari para cezası uygulandı. Rapçinin kullandığı araç da trafikten men edildi.Olay yalnızca idari yaptırımla sınırlı kalmadı. Aydın hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan soruşturma başlatıldı. SözcüDosyada daha sonra seri muhakeme usulü uygulandı. Haberlerde aktarılan bilgilere göre, alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak cezanın alt sınırından uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında ilk olarak 8 ay hapis cezası belirlendi. Ankara 248 aylık ceza 4 aya i̇ndi̇ri̇ldi̇Seri muhakeme usulü kapsamında uygulanan yarı oranındaki yasal indirim sonucunda 8 aylık ceza 4 ay hapse düşürüldü.Ancak süreç burada da sona ermedi. Aydın'ın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak 4 aylık hapis cezasının 12 bin TL adli para cezasına çevrilmesine karar verildi. Böylece hapis cezasının infazı yerine adli para cezası uygulanması kararlaştırıldı. SözcüBlok3'e trafik denetiminde verilen 23 bin 437 TL'lik idari para cezasıyla birlikte, yargılama sürecinin sonunda ayrıca 12 bin TL adli para cezası verilmiş oldu. Ege Alternatif GazetesiSeri̇ muhakeme usulü nedi̇r?Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda ceza yargılamasının daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlayan ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen özel bir yöntem.Bu usulde savcılık tarafından belirlenen yaptırımda kanunun öngördüğü oranda indirim uygulanıyor. Şüphelinin teklifi müdafii huzurunda kabul etmesi halinde süreç seri muhakeme hükümlerine göre yürütülüyor; teklif kabul edilmezse dosya genel hükümlere göre ilerliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ozbek-acikladi-mauro-icardi-galatasaraya-donuyor-mu-1109315075.html
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aydın, blok3, i̇stanbul, tl, ceza
aydın, blok3, i̇stanbul, tl, ceza
Ünlü rapçi Blok3 alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı: 4 aylık hapis cezası, 12 bin TL'ye çevrildi
Rapçi Blok3, İstanbul Ataşehir’deki trafik denetiminde 1,14 promil alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. 23 bin 437 TL idari para cezası uygulanan Hakan Aydın hakkında belirlenen 4 aylık hapis cezası ise 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.
Blok3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın hakkında, İstanbul’da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanmasının ardından yürütülen adli süreç sonuçlandı.
Aydın, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Ataşehir ilçesinde
gerçekleştirilen rutin trafik denetiminde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol ölçümünde rapçinin 1,14 promil alkollü
olduğu tespit edildi. Kontrollerde Aydın'ın aynı zamanda ehliyetsiz araç kullandığı
belirlendi. Mynet
Blok3'e 23 bi̇n 437 tl i̇dari̇ para cezası
Trafik denetiminin ardından Blok3'e ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 23 bin 437 TL idari para cezası uygulandı. Rapçinin kullandığı araç da trafikten men edildi.
Olay yalnızca idari yaptırımla sınırlı kalmadı. Aydın hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma"
suçundan soruşturma başlatıldı. Sözcü
Dosyada daha sonra seri muhakeme usulü
uygulandı. Haberlerde aktarılan bilgilere göre, alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak cezanın alt sınırından uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında ilk olarak 8 ay hapis cezası
belirlendi. Ankara 24
8 aylık ceza 4 aya i̇ndi̇ri̇ldi̇
Seri muhakeme usulü kapsamında uygulanan yarı oranındaki yasal indirim sonucunda 8 aylık ceza 4 ay hapse düşürüldü.
Ancak süreç burada da sona ermedi. Aydın'ın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak 4 aylık hapis cezasının 12 bin TL adli para cezasına çevrilmesine
karar verildi. Böylece hapis cezasının infazı yerine adli para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Sözcü
Blok3'e trafik denetiminde verilen 23 bin 437 TL'lik idari para cezasıyla birlikte
, yargılama sürecinin sonunda ayrıca 12 bin TL adli para cezası
verilmiş oldu. Ege Alternatif Gazetesi
Seri̇ muhakeme usulü nedi̇r?
Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda ceza yargılamasının daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlayan ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen özel bir yöntem.
Bu usulde savcılık tarafından belirlenen yaptırımda kanunun öngördüğü oranda indirim uygulanıyor. Şüphelinin teklifi müdafii huzurunda kabul etmesi halinde süreç seri muhakeme hükümlerine göre yürütülüyor; teklif kabul edilmezse dosya genel hükümlere göre ilerliyor.