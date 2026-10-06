https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ozbek-acikladi-mauro-icardi-galatasaraya-donuyor-mu-1109315075.html
Özbek açıkladı: Mauro Icardi Galatasaray'a dönüyor mu?
Özbek açıkladı: Mauro Icardi Galatasaray'a dönüyor mu?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'a geri dönmek istediği öne sürülen Mauro Icardi için Başkan Dursun Özbek son noktayı koydu. Arjantinli golcünün dönüşünün sportif planlamada yer... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T08:21+0300
2026-10-06T08:21+0300
2026-10-06T08:21+0300
spor
arjantin
mauro icardi
dursun özbek
osimhen
galatasaray
süper lig
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Mauro Icardi'nin Galatasaray'a geri döneceği yönündeki iddiaların ardından sarı-kırmızılı kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli golcünün yeniden kadroya katılması ihtimaline ilişkin konuştu.1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulunan Özbek, Icardi'ye geçmişte takımda kalması için teklif yaptıklarını ancak anlaşma sağlanamadığını belirtti. Özbek'in sözleri, kulübün mevcut planlamasında Icardi'nin dönüşünün bulunmadığına işaret etti.Dursun Özbek'ten Icardi için Osimhen açıklamasıÖzbek, Icardi ile yeni sözleşme konusunda yaşanan sorunun yalnızca maddi şartlardan kaynaklanmadığını belirterek mevcut kadrodaki Victor Osimhen faktörüne dikkat çekti.Galatasaray Başkanı, Icardi'nin kulüp açısından taşıdığı önemi vurgularken, iki önemli santrforun aynı kadroda nasıl kullanılacağı konusunun sportif planlama açısından temel sorun olduğunu söyledi.Özbek, "Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri" ifadelerini kullanırken, asıl problemin Osimhen'in de bulunduğu santrfor rotasyonunda hangi oyuncunun kullanılacağı olduğunu belirtti.Galatasaray daha önce Icardi'ye teklif yaptıDursun Özbek'in açıklamasına göre Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona ermeden önce Mauro Icardi'ye takımda kalması için yeni bir teklif sundu.Ancak Arjantinli futbolcunun beklentileriyle kulübün sunduğu şartlar arasında anlaşma sağlanamadı. Özbek, Icardi'nin beklentilerinin yalnızca ekonomik açıdan değil, başka konularda da daha yüksek olduğunu ifade etti.Galatasaray daha sonra söz konusu teklifini geri çekerken Icardi ile sarı-kırmızılı kulübün yolları sezon sonunda ayrıldı.Arjantin'den Icardi iddiası geldiIcardi'nin geleceğiyle ilgili tartışmalar ise Arjantin basınında ortaya atılan yeni iddialarla yeniden başladı.Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a geri dönmek istediği, Türkiye'deki günlerini özlediği ve yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.İddiaların ardından gözler Galatasaray yönetimine çevrilirken Özbek'in açıklamaları, sarı-kırmızılıların şu aşamada yeni bir Icardi transferi planlamadığını ortaya koydu."Icardi'den cevap bekliyorum"Özbek'in açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntı ise Galatasaray'ın Icardi için düşündüğü veda organizasyonu oldu.Başkan Özbek, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a yaptığı katkıları unutmadıklarını belirterek kulübe yakışır bir veda planladıklarını söyledi.Özbek, "Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Bu açıklama, Icardi'nin yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesinden ziyade, Galatasaray kariyerini taraftarların önünde yapılacak özel bir organizasyonla noktalamasının gündemde olduğunu gösterdi.Icardi Galatasaray'da 102 gole katkı yaptıMauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda kulübün son yıllardaki en önemli hücum oyuncularından biri oldu.Arjantinli santrfor sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol ve 25 asist üreterek toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı.Icardi'nin dönüşüne ilişkin iddialar sürerken Dursun Özbek'in son açıklaması, Galatasaray yönetiminin gündeminde şu anda transferden çok veda organizasyonunun bulunduğunu ortaya koydu.
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arjantin, mauro icardi, dursun özbek, osimhen, galatasaray, süper lig
arjantin, mauro icardi, dursun özbek, osimhen, galatasaray, süper lig
Özbek açıkladı: Mauro Icardi Galatasaray'a dönüyor mu?
Galatasaray'a geri dönmek istediği öne sürülen Mauro Icardi için Başkan Dursun Özbek son noktayı koydu. Arjantinli golcünün dönüşünün sportif planlamada yer almadığını belirten Özbek, Victor Osimhen detayına dikkat çekti ve Icardi'den veda organizasyonu için yanıt beklediklerini söyledi.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a geri döneceği yönündeki iddiaların ardından sarı-kırmızılı kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli golcünün yeniden kadroya katılması ihtimaline ilişkin konuştu.
1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulunan Özbek, Icardi'ye geçmişte takımda kalması için teklif yaptıklarını ancak anlaşma sağlanamadığını belirtti. Özbek'in sözleri, kulübün mevcut planlamasında Icardi'nin dönüşünün bulunmadığına işaret etti.
Dursun Özbek'ten Icardi için Osimhen açıklaması
Özbek, Icardi ile yeni sözleşme konusunda yaşanan sorunun yalnızca maddi şartlardan kaynaklanmadığını belirterek mevcut kadrodaki Victor Osimhen faktörüne dikkat çekti.
Galatasaray Başkanı, Icardi'nin kulüp açısından taşıdığı önemi vurgularken, iki önemli santrforun aynı kadroda nasıl kullanılacağı konusunun sportif planlama açısından temel sorun olduğunu söyledi.
Özbek, "Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri" ifadelerini kullanırken, asıl problemin Osimhen'in de bulunduğu santrfor rotasyonunda hangi oyuncunun kullanılacağı olduğunu belirtti.
Galatasaray daha önce Icardi'ye teklif yaptı
Dursun Özbek'in açıklamasına göre Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona ermeden önce Mauro Icardi'ye takımda kalması için yeni bir teklif sundu.
Ancak Arjantinli futbolcunun beklentileriyle kulübün sunduğu şartlar arasında anlaşma sağlanamadı. Özbek, Icardi'nin beklentilerinin yalnızca ekonomik açıdan değil, başka konularda da daha yüksek olduğunu ifade etti.
Galatasaray daha sonra söz konusu teklifini geri çekerken Icardi ile sarı-kırmızılı kulübün yolları sezon sonunda ayrıldı.
Arjantin'den Icardi iddiası geldi
Icardi'nin geleceğiyle ilgili tartışmalar ise Arjantin basınında ortaya atılan yeni iddialarla yeniden başladı.
Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a geri dönmek istediği, Türkiye'deki günlerini özlediği ve yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
İddiaların ardından gözler Galatasaray yönetimine çevrilirken Özbek'in açıklamaları, sarı-kırmızılıların şu aşamada yeni bir Icardi transferi planlamadığını ortaya koydu.
"Icardi'den cevap bekliyorum"
Özbek'in açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntı ise Galatasaray'ın Icardi için düşündüğü veda organizasyonu oldu.
Başkan Özbek, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a yaptığı katkıları unutmadıklarını belirterek kulübe yakışır bir veda planladıklarını söyledi.
Özbek, "Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, Icardi'nin yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesinden ziyade, Galatasaray kariyerini taraftarların önünde yapılacak özel bir organizasyonla noktalamasının gündemde olduğunu gösterdi.
Icardi Galatasaray'da 102 gole katkı yaptı
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda kulübün son yıllardaki en önemli hücum oyuncularından biri oldu.
Arjantinli santrfor sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol ve 25 asist üreterek toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı.
Icardi'nin dönüşüne ilişkin iddialar sürerken Dursun Özbek'in son açıklaması, Galatasaray yönetiminin gündeminde şu anda transferden çok veda organizasyonunun bulunduğunu ortaya koydu.